Plata para el Sporting Río Duero Soria infantil

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los infantiles del Río Duero Sporting perdieron por 2-1 (13-25, 25-19 y 15-9) contra el Conqueridor de Valencia en la final de la Copa de España que ayer se clausuró en Valladolid y en la que los alevines del Sporting Río Duero acariciaron el podio, aunque cayeron en la final de consolación por 2-1 (13-25, 32-30 y 15-13) contra el mismo rival.

Tampoco pudieron ganar una medalla las infantiles del Hospital Latorre Sporting, superadas en el duelo por el tercer puesto por el Sant Cugat, por 2-0 (25-12 y 25-10). Completaban la expedición presidida por César Gonzalo las alevines del Sporting Santo Domingo A -que terminaron en la novena plaza- y las benjamines, quienes concluyeron en la trigesimosegunda posición en Alevín Femenino 2.

La medalla de plata de los infantiles es la primera que logra el voleibol soriano desde que, a raíz del acuerdo suscrito el pasado verano entre ambas entidades, el Río Duero y el Sporting Santo Domingo gestionan de forma conjunta sus canteras masculinas.

Los 22 jugadores nacidos en 2012 y 2013 con los que contaban ambos clubes quedaron divididos en dos equipos: el A (Río Duero Sporting), al que entrena Ismael de Miguel, y el B (Sporting Río Duero), que cuenta con Sergio Corredor como técnico. Del nuevo subcampeón de la Copa de España forman parte seis jugadores que ya se habían proclamado campeones de España con el Sporting y que habían subido al podio al menos en una ocasión en la Copa de España (el Sporting alevín ganó el bronce en 2023 y el oro en 2024).

Faltó muy poco para que se colgaran el bronce los alevines del Sporting Río Duero, a los que la victoria ante el Fútbol Club Barcelona (2-0) les permitió clasificarse para la final de consolación. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting perdieron con el Sant Cugat.

Dos triunfos en la última jornada consiguieron las alevines del Sporting Santo Domingo A (2-1 frente al Voley Playa Madrid y 2-0 contra el Voleibol Ancares UVa de Valladolid). Las benjamines no pudieron eludir la última plaza del Alevín Femenino 2 porque perdieron por 2-1 ante el Grupo Egido Pinto 2 de Madrid. El Sporting Santo Domingo había ganado dos medallas en la Copa de España en 2024, tres en 2023 y otra en 2022.