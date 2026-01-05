David Rodríguez Rújula y Ana García se coronan en San Esteban de Gormaz

David Rodríguez Rújula, primero en San Esteban, entra en la meta en la Carrera de Reyes.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria

Ana García García (19:33) y David Rodríguez Rújula (15:36) se impusieron ayer en la XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz. Por detrás de los dos campeones absolutos en una prueba de cinco kilómetros se clasificaron Sara Belén Rupérez Carro (20:19) y Aitana Soria Llorente (21:09), en categoría femenina, y Fernando Bocigas Martín (16:12) y Álvaro Calle Carranza (16:17), la masculina .

Con más de 260 populares entrando en meta en las diferentes categorías, la prueba citó por undécima edición a los incondicionales de las pruebas atléticas por Navidad. San Esteban de Gormaz no faltó al calendario de inicio de año de su ya institucionalizada carrera.

También destacaron en la prueba absoluta, Nora Domingo Bores (24:22), primera en Juvenil femenino; Gabriel Ortega Bueno (17:51), en Juvenil masculino; Rebeca Aldea (21:53), en Promesa femenino;Vidal Lamata Moreno (17:14), Promesa masculino; Begoña Villas Miguel (22:33), Veterano A femenino; Luis Miguel Jiménez (17:16), Veterano A masculino; Laura Peñalba (22:35), Veterano Bfemenino y Eduardo Esteban Muñecas (17:22), Veterano B masculino.

La campeona femenina, Ana García García, en su entrada en meta, en San Esteban.SANDRA GUIJARRO

El resto de las clasificaciones se completan con los primeros puestos de Martina Soria (Infantil femenino), Ángel Viera (Infantil masculino), Sofía Tomás Puente (Cadete femenino), Luis Cerezo (Cadete masculino), Gabriela Jiménez (Alevín femenino), Jorge Escolar (Alevín masculino), Sofría Crespo (Benjamín femenino), Jorge Arguillera (Benjamin masculino), Inés García (Prebenjamín femenino)y Álvar Chicharro (Prebenjamín masculino).