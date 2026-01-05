La Copa Diputación de Soria ha definido ya los cruces de cuartos de final

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

La Copa Diputación avanza hacia la fecha prevista de la final, el 23 de mayo, y ya ha definido los cruces de cuartos después de disputarse el pasado fin de semana la tercera jornada de la liga de grupos, fase previa a los cruces en las eliminatorias programadas de cuartos y semifinales.

En la primera eliminatoria los equipos clasificados para la siguiente fase son el San Esteban y el Langa, que se medirán a partido único el próximo 4 de abril en casa del equipo clasificado en primer lugar, es decir el San Esteban.

Han certificado también su presencia en cuartos, en la segunda eliminatoria, el Quintana y el Abejar, el vencedor pasará a semifinales, lo mismo que en la tercera eliminatoria entre el Covaleda y el Castroviejo y en la cuarta, el San José B y el Navaleno.

Al igual que en el primer enfrentamiento, en los otros tres, los primeros señalados actuarán de locales recibiendo a sus oponentes el primer fin de semana de abril.

Las semifinales se han programado para el 23 de abril, también a partido único, con los cruces entre los ganadores de la eliminatoria tres y la dos y la cuatro y la uno. Los que superen este enfrentamiento se jugarán el segundo título doméstico del fútbol provincial soriano el 23 de mayo si no varía el calendario de la competición.

La tercera jornada de la fase de Liga definió los clasificados para los cuartos de final. En el Grupo 1 el Langa goleó al Arcóbriga, 9-0, mientras que la Valeránica y el Covaleda empataron a dos. El Covaleda y el Langa se clasificaron para el siguiente paso.

En el Grupo 2, el Navaleno ganó al Quintana, 3-0 y el Calasanz B y el Tardelcuende igualaron, 2-2. Entraron en cuartos, el Quintana y el Navaleno.

En el Grupo 3, el San Esteban venció al Abejar, 3-0, y el Norma superó al Piqueras. Se metieron en cuartos, el San Esteban y el Abejar.

En el Grupo 4, el San José B venció al Visontium, 7-0, con el Castroviejo descansando al ser un grupo de solo tres equipos. Certificaron su clasificación a la siguiente ronda , el San José B y el Castroviejo.

En categoría femenina, en la eliminatoria previa doble victoria del Numancia sobre el Calasanz, 5-1 y 2-3. Las semifinales, partido de ida, se jugarán el 4 de abril (Almazán-Norma y Numancia-Uxama) y el 23, la vuelta, (Norma-Almazán y Uxama-Numancia).