Tiempo de la Copa Diputación de Soria

La primera jornada de la Copa Diputación se disputó durante el fin de semana y registró los resultados de inicio de una competición provincial entre los conjuntos más modestos, pero no por ello menos llamativa y atractiva, que tendrá su momento de máxima expresión con la final del próximo 23 de mayo.

La jornada inaugural en los cuatro grupos formados para la liguilla previa deparó en el Grupo A la victoria del Langa sobre la Valeránica 2-1, y la goleada del Covaleda, 0-10, ante el Arcóbriga. Lideran la clasificación, Covaleda y Langa, ahora en puestos para clasificarse de cara a los cuartos de final, eliminatoria a partido único a disputarse el próximo 2 de abril entre los ocho mejores de la liguilla, dos por grupo.

Los siguientes compromisos del grupo medirán al Covaleda con el Langa, 27 de diciembre a partir de las 15.30 horas, y al Arcóbriga con la Valeránica, 28 de diciembre. La tercera jornada se jugará en enero de 2026, el día 3 a partir de las 15.30, Valeránica-Covaleda y el 6, Langa-Arcóbriga.

En el Grupo B, el Quintana derrotó al Tardelcuende, 1-0, en otra edición del derbi del Izana. El Navaleno y el Calasanz B empataron, 2-2. La segunda jornada se disputará el 28 de diciembre entre el Quintana-Calasanz B y el Tardelcuende-Navaleno; la tercera jornada se lleva a enero, el día 6, con los duelos del Calasanz B-Tardelcuende y Navaleno-Quintana. Lideran la clasificación el Quintana y el Calasanz B.

En el Grupo C, el Abejar se impuso al Norma, 5-3, y el San Esteban al Piqueras, 3-0, en la primera jornada. La segunda se celebrará el 27 y 28 de diciembre:Norma-San Esteban y Abejar-Piqueras. La tercera, el 6 de enero, Piqueras-Norma y San Esteban Abejar. Lideran la clasificación del grupo, San Esteban y Abejar.

En el Grupo D, el Visontium descansó en la primera jornada y se midieron Castroviejo y San José B, 2-3. La segunda jornada, el 28 de diciembre, enfrentará al Visontium y Castroviejo y descansará el San José B. En la tercera, el San José B recibirá al Visontium y descansará el Castroviejo. El primer clasificado es el San José B y el segundo, el Visontium.

Cumplida la primera fase de liguilla de la competición, en abril se han programado los cruces de cuartos de final. Los primeros de cada grupo frente a los segundos con las eliminatorias ya decididas entre el mejor clasificado del C ante el segundo del A. El primero del B frente al segundo del C, el primero del A con el segundo del D y el mejor del D ante el segundo del B.

Los ganadores pasarán a semifinales, el 23 de abril, con una hoja de ruta ya establecida y los vencedores se disputarán el trofeo el 23 de mayo.