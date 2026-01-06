El Grupo Herce Soria espera rival para los octavos europeos de la Copa CEV

El Grupo Herce jugará a finales de este mes la Copa CEV, en la imagen la final de la Supercopa ante Guaguas.HDS

El Grupo Herce Soria retoma el sábado la competición de la Superliga visitando a Manacor, aunque antes conocerá su rival europeo en los octavos de final de la Copa CEV. Los italianos del Piacenza o los checos del Ceske Budejovice se verán las caras con los sorianos en una eliminatoria a doble partido que tendrá lugar a finales de este mes de enero. El Piacenza ganaba a 3-1 en la ida y parte con ventaja para continuar en el torneo continental.

El compromiso de vuelta entre italianos y checos tendrá lugar este miércoles día 7 a partir de las 18.00 horas y después del 3-1 para Piacenza en la ida el Ceske Budejovice necesitaría casi un milagro para eliminar a los transalpinos.

El Grupo Herce Soria se metía directamente en los octavos de final de la Copa CEV por una carambola que se produjo en el sorteo de las competiciones europeas que se celebraba en Luxemburgo en el mes de julio. Los celestes entraban en liza en los dieciseisavos de final, aunque la sorpresa para todos fue que en esta ronda no iba a tener rival por el azar de los emparejamientos. Así, los sorianos no comenzarían la competición continental hasta el mes de enero de este 2026.

Los sorianos entraban en juego en esos dieciseisavos de final con el código CCM 37/38 para su eliminatoria. El primer partido lo debió disputar entre el 9 y el 11 de diciembre y la vuelta se programaba entre el 6 y el 8 de enero.

Un auténtico rompecabezas del que salía beneficiado un Grupo Herce que sin jugar ni un sólo partido estaba en los octavos de final de la Copa CEV. Ahora hay que saber cuál será el rival de los celestes en esta ronda. En el caso de superarla en el mes de enero el equipo de Alberto Toribio se metería en los cuartos de final de la segunda máxima competición continental.

Se conocen son las posibles fechas de juego de los octavos de final, con la ida entre los días 20 y 22 de enero y vuelta entre el 27 y 29 de enero.

Superliga

El Grupo Herce Río Duero se medirá este sábado a CV Manacor, en el primer partido de la segunda vuelta y en el que los celestes buscarán volver la senda del triunfo tras la derrota en la final de la Supercopa ante Guaguas. Recibirán al Conqueridor Valencia en Soria (17-01-26), al Unicaja en Almería (24-01-26) y al Tarragona SPSP en Los Pajaritos (31-01-26). El siguiente paso será afrontar el mes de febrero con partidos ante Pamesa Teruel en Soria (7-02-26), Leganés en territorio madrileño (14-02-26) y San Roque, en Los Pajaritos (21-02-26). El mes de febrero se despide con la celebración de la Copa del Rey en Valencia, del 26 de febrero al 1 de marzo en el Pabellón Fuente de San Luis, La Fonteta.