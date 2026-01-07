El Balonmano Soria calcula que "con 21 puntos se logrará la salvación"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria regresa este jueves a los entrenamientos en una sesión doble de trabajo con la mirada puesta en la segunda vuelta de la Liga, que tendrá lugar el 17 de enero en la cancha de Eivissa. Entre ceja y ceja está conseguir la permanencia en la División de Honor Plata. Desde el club se calcula que "con 21 puntos estaríamos salvados", señalaba el director deportivo, Carlos Heras, Litos. Los sorianos están a medio camino de su objetivo con los 10 puntos que suman y que les permiten estar fuera de los puestos de descenso.

Las vacaciones navideñas quedan atrás para un Balonmano Soria que se vuelve a vestir de corto y en el horizonte está el desplazamiento a Ibiza con el que arrancará 2026. Los amarillos despedían 2025 perdiendo ante Fundación Agustinos Alicante, aunque la derrota no les llevaba l descenso. La zona baja de la clasificación está muy apretada ya que con la decena de puntos también se encuentran Base Oviedo y Contazara Zaragoza. Trops Málaga suma 8 puntos y el colista sigue siendo Alcobendas sin estrenar la puntuación.

El principal reto es evitar las tres últimas plazas que condenan a la pérdida de categoría de manera directa. "Ser cuartos por la cola nos permitiría jugarnos la permanencia con un rival de Primera Nacional, pero lo que queremos es ser quintos por abajo para asegurar la continuidad en Plata", indicaba Litos.

El responsable del Balonmano Soria analizaba la zona roja de la tabla: "Está todo muy igualado y en la segunda vuelta puede pasar de todo. Consideramos que con 21 puntos estaríamos salvados". Litos avisaba que Alcobendas, un conjunto que todavía no ha puntuado, "va a quitar puntos en esta segunda parte de la Liga porque recupera a jugadores importantes que han estado lesionados".

Para alcanzar el reto de la salvación será capital dejar escapar pocos puntos de la pista del San Andrés. "Para nosotros los partidos de casa son cruciales y nos tenemos que hacer muy fuertes ante nuestros aficionados", comentaba Litos.

El talón de Aquiles del Balonmano Soria ha sido la irregularidad en determinados partidos que tenía encarrilados y que acababa cediendo. "Ha sido un lastre el hecho de ir ganando hasta de siete goles y acabar perdiendo en compromisos como ante OAR Coruña, Anaitasuna o Cisne", explicaba el responsable de los amarillos. De cara a esta segunda vuelta es una asignatura pendiente que se quiere aprobar.

Para los dos primeros enfrentamientos de 2026 ante Eivissa y Barça Atlétic, el Balonmano Soria no podrá contar con los chilenos Pipe e Illescas ya que ambos están defendiendo los intereses de su país en el Campeonato Panamericano.