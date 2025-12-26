El Balonmano Soria está muy vivo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria llega al parón navideño metido en los puestos de descenso tras una primera vuelta en la que la clasificación está muy comprimida en la zona baja. La continuidad en la División Honor Plata es el reto y los sorianos están a medio camino. Por delante 15 jornadas apasionantes en las que los de Oriol Castellarnau quieren mejorar el rendimiento logrado hasta el ecuador de la competición.

El equipo amarillo se despedía de 2025 con una derrota ante Fundación Agustinos de Alicante y los resultados de la decimoquinta jornada no le permitían llegar a la Navidad fuera de la quema. Ahora llega el merecido descanso para cargar las pilas y coger las fuerzas necesarias de cara a una segunda vuelta de la Liga que se antoja de lo más exigente por la igualdad que hay entre los equipos que pelean por la permanencia.

Con Balonmano Alcobendas ya prácticamente desahuciado y con el descenso de categoría casi certificado, la lucha por esquivar las otras dos plazas de descenso directo a Primera Nacional se presenta más que interesante. El escenario ideal es también eludir la decimotercera posición ya que el que ocupe ese puesto tendrá que jugar una eliminatoria por no bajar con un conjunto Asobal. Empresa más que complicada.

BM Soria quiere ser al menos decimosegundo, aunque ese es el objetivo que persiguen otras tres escuadras como Contazara Zaragoza, Trops Málaga y Base Oviedo. Lo que no quiere decir que con el paso de las jornadas otros equipos se pueden ‘meter en el ajo’ por no bajar.

Los sorianos no regresarán a los entrenamientos hasta el 8 de enero para comenzar a preparar el partido con el que arrancará la segunda vuelta de la competición. La Liga no se retoma hasta el tercer fin de semana de enero y el BM Soria comenzará 2026 visitando la cancha del BM Eivissa. Para este encuentro y también para la visita del Barça Atletic a tierras sorianas el 24 de enero, el Balonmano Soria no podrá contar con los internacionales chilenos Pipe y Benja Illescas ya que ambos está citados para el primer mes de 2026 con su selección.