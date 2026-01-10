El Grupo Herce Soria inicia 2026 visitando a un rival directo como Manacor

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria despedía 2025 perdiendo la Supercopa de España ante Guaguas y quiere dar la bienvenida a 2026 ganando en la cancha de C.V Manacor, un partido que se jugará este sábado a partir de las 18.00 horas. Un enfrentamiento de la máxima exigencia entre dos conjuntos que pelean por posicionarse en la zona alta de la clasificación.

El duelo entre baleares y sorianos a buen seguro que es el choque más interesante de todos los que se disputan en la jornada decimosegunda de la Superliga. Y es que los partidos entre Manacor y Grupo Herce siempre tienen un atractivo especial teniendo en cuenta la igualdad de potencial que hay entre las dos plantillas.

En la primera vuelta en Los Pajaritos, la victoria fue 3-1 para los sorianos y ahora Manacor seguro que se quiere tomar la revancha ante un Grupo Herce que en la competición liguera sólo ha sufrido una derrota, concretamente ante Benidorm en Los Pajaritos.

El equipo de Alberto Toribio está alcanzando un gran rendimiento y como ejemplo está la final de la Supercopa en la que Guaguas, el poderoso Guaguas, se tuvo que emplear a fondo para ganar. El tropiezo ante Benidorm fue un accidente para una rotación celeste que ocupa la segunda posición en la clasificación con 29 puntos, por los 30 que suma el líder Guaguas Las Palmas.

Manacor es en estos momentos el cuarto clasificado con 22 puntos, los mismos que suma Melilla que es tercero. Los baleares aspirar a subir un peldaño en la tabla y al mismo tiempo quieren mantener las distancias con el quinto clasificado, un Valencia Conqueridor que suma 18 puntos y que esta jornada recibe al colista Tarragona que todavía no sabe lo que es puntuar.

CV Manacor recuperó la senda de las victorias con un claro triunfo ante el Tarragona en el último partido del 2025. Los baleares repitieron guarismos en los tres sets (25-18) haciendo valer su pegada ofensiva. La última jornada del año pasado arrancó con trabajadas victorias locales que dejaron importantes momentos para la competición como la primera derrota del líder CV Guaguas en su visita a Grupo Herce Soria y la derrota de Unicaja Costa de Almería en la pista de Conqueridor Valencia que certifica la ausencia de los ahorradores 35 años después de la Copa del Rey.