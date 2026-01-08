Toribio pide "más de todos" para el "duro inicio de año" que tiene el Grupo Herce

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria regresa este sábado en Manacor a la competición después de perder ante Guaguas Las Palmas la Supercopa de España y Alberto Toribio pide "más de todos" para mejorar el rendimiento en el "duro inicio de año" que tienen por delante. Un mes de enero que se las trae ya que Conqueridor Valencia y Unicaja Almería serán otros de los escollos en Liga doméstica. Para incrementar el grado de exigencia, los celestes tienen por delante los octavos de final de la Copa CEV ante los italianos del Piacenza: "Una eliminatoria para disfrutar".

El entrenador de los sorianos comparecía en su habitual rueda de prensa semanal en la que se mostraba crítico con el juego desplegado en la Supercopa. "No estoy contento con el rendimiento del equipo. Hicimos lo más difícil ante Guaguas, que es aguantarles en cada set y en los finales de cada parcial no estuvimos finos. Principalmente no estuvimos bien en ataque". Toribio se lamentaba de no haber cerrado un primer set que lo tenían casi ganado y "nos penalizó para el resto del partido".

El técnico apelaba a una mejoría colectiva con respecto a la Supercopa, sin querer personalizar sobre jugadores determinados. "Necesitamos más de todos. Moreno pudo realizar mejor partido, seguro; Hoyos pudo realizar mejor partido, seguro; Lucas, los entrenadores... el tema es de todo el equipo".

Un paso hacia adelante que espera ver este sábado en la cancha del CV Manacor a partir de las 18.00 horas. "Visitamos una de las pistas más complicadas de la Superliga", avisaba el preparador vallisoletano, quien destacaba el potencial de los baleares como locales. De esta forma, el Grupo Herce tendrá por delante un duelo exigente en el que tendrá que dar lo mejor de sí mismo para ganar. En la localidad insular estará respaldado por la afición soriana, que cada temporada respalda al equipo desde la grada. "En Manacor siempre nos sentimos como en casa por el apoyo de nuestra afición", señalaba Toribio.

La Superliga dejará espacio para la competición europea en las dos últimas semanas de enero con la eliminatoria en la que el Grupo Herce se mediará Piacenza dentro de los octavos de final de la Copa CEV. El encuentro de ida está fijado para el miércoles 21 de enero en Los Pajaritos -todavía no hay horario definitivo- y la vuelta se jugará entre el 27 y el 29 de este mes en Italia.

Toribio valoraba la serie ante una escuadra italiana y aseguraba que "estoy contento de jugar contra Piacenza y de poder jugar este tipo de partidos". El pucelano destacaba que "el objetivo de todos, de jugadores, entrenadores, directivos y desde luego de los aficionados es disfrutar. Aunque está claro que vamos a salir a competir".

Sobre si el Grupo Herce tiene alguna opción de dar la campanada y eliminar a un conjunto italiano de primer nivel, Toribio afirmaba que "siempre es posible. Difícil, pero posible". El técnico lo que desea es competir y como ejemplo puso la eliminatoria de hace dos años ante los turcos del Izmir en el que los celestes llegaron a tratar de tú a tú a un rival de primer nivel.