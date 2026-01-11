El Calasanz apuntala su liderato tras golear al Vista Alegre (4-0)

Celebración de los jugadores del Calasanz de uno de los cuatro goles con los que tumbaron al Vista Alegre.Montesegurofoto

Al Calasanz se le está poniendo cara de equipo de Tercera División después de su goleada de este domingo al Vista Alegre por 4-0 que hace que sea más líder del Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados. El empate del Turégano hace que los sorianos tengan una renta de tres puntos sobre su más inmediato perseguidor. Acaba la primera vuelta y queda toda la segunda por delante, pero este Calasanz tiene muy buena pinta en su objetivo de conseguir el ascenso.

El partido ante el Vista Alegre, tercero en la clasificación, era de máxima exigencia para un Calasanz que encadena ya cinco victorias seguidas. Un enfrentamiento que no pudo arrancar mejor con el golazo de Madrigal de falta directa cuando se cumplía el minuto 6 de juego. El Calasanz había salido en tromba y sólo un minuto después Baciero hacía el 2-0.

El equipo de Fran Valero volaba y antes de que se cumpliera la media hora Edu hacía el 3-0 para encarrilar el choque. Finalizaba una primera parte en la que el Calasanz había pasado por encima de un rival directo por el ascenso. Ya en la segunda parte, Sergio Gómez hacía el definitivo 4-0 para redondear una tarde magnífica en el campo José Andrés Diago. El próximo fin de semana el Calasanz recibe al San José en el derbi fratricida del fútbol soriano.

Empate del San José a domicilio

Empate a 0 del San José en casa del Burgos International Football que no le vale a ninguno de los dos. Pese a que ambos equipos lo intentaron, ninguno lograría romper la igualada inicial.

El San José llegaba al José Manuel Sedano con la necesidad de ganar si quería mantenerse en la lucha por el liderato de la liga. Por su parte, el Burgos necesitaba los tres puntos para meterse dentro de dicha pelea.

El partido comenzaba con los dos equipos muy tensos dentro del campo, ambos se jugaban mucho en el último partido de la primera vuelta y se notaba en el juego.

Los minutos pasaban y las dos defensas no dejaban pasar los balones, las ocasiones ocurrían en ambas porterías, pero los porteros hoy estaban pletóricos en los momentos decisivos y despejaban cualquier opción de peligro.

El colegiado decretaría el final de la primera mitad sin ningún movimiento en el electrónico y los dos entrenadores tenía que hacer cambios en sus formaciones si querían que la balanza se desnivelara a su favor.

Comenzaba la segunda parte con mucho en juego, pero según iban pasando los minutos nadie lograba marcar. Ni siquiera con los cambios se logró abrir la lata, y finalmente, el partido acabaría como empezó, 0 a 0.

Goleada del Golmayo Camaretas

Fode, Ossama y Jairo fueron los goleadores del Golmayo Camaretas en su encuentro ante el Belorado que deja un poco más cerca la salvación de los balagueros en categoría regional. El 1-0 llegaba a la media hora de juego y ya en la segunda parte llegaban los otros dos tantos de los sorianos.

El Golmayo Camaretas cierra la primera vuelta de la competición con 21 puntos en su reto de continuar la próxima temporada en la Primera División Regional de Aficionados.

El Uxama se hunde

Duro correctivo para el Sporting Uxama tras caer por 4 a 2 ante el Briviesca. Vasile adelantaría a los visitantes en el marcador, pero cuatro goles desde el 40 al 55 dejaron K.O. a los visitantes.

El Sporting Uxama llegaba a Briviesca con la necesidad de empezar a sumar para poder meterse en la pelea por la salvación, pero el rival de hoy necesitaba ganar para seguir vivo en la pelea por un puesto de ascenso.

Comenzaba el encuentro con los dos equipos igualados en fuerza, ninguno lograba romper la línea defensiva a pesar de las ocasiones. Llegaba la primera media hora de juego y Vasile lograría abrir el marcador y adelantar al Sporting en un campo complicado, pero la alegría duraría poco.

Tras el primer gol, los locales comenzarían a presionar alto en busca del gol del empate, y lo encontrarían en el minuto 41 gracias a Thomas, pero no acabaría ahí, en el 45 Checa lograría remontar el partido.

Comenzaba la segunda parte y la dinámica era la misma que el final de la primera mitad, Carranza en 48 lograría hacer el 3 a 1, y Benito en el 55 cerraría el marcador para los locales. Los visitantes lo intentarían y lograrían recortar distancias en 84 gracias a un gol de Álvarez, pero no serviría para nada.

Esta derrota deja al Sporting Uxama con 4 puntos en quince jornadas y la próxima jornada visitará al Venta de Baños, rival directo por la salvación.