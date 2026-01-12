El Moreno Sáez Sporting inicia la segunda vuelta con su primera victoria por 3-0 de toda la temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting consiguió este sábado el triunfo por 3-0 (25-18, 25-14 y 25-23) frente al Río Duero Soria en la primera jornada de la segunda vuelta de la Primera División Masculina. Es la primera victoria en tres mangas que logra líder de la clasificación, que suma 31 puntos, por los 26 que tienen el Club Voleibol Oviedo y el CyL Palencia 2026. Ninguno falló este fin de semana. El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo sólo ha perdido dos de sus doce partidos de este curso: en la cancha del CyL Palencia 2026 y frente al Jatorkide, al que se medirá en Vitoria (Álava) el próximo sábado, a las 19:00 horas. Ni en 2024 ni en 2025 fue capaz el Moreno Sáez Sporting de ganar su primer duelo del año, por lo que su entrenador, Álvaro Hernández, había insistido en la importancia de empezar con buen pie la segunda vuelta.

Y a fe que lo hizo el Moreno Sáez Sporting, que obligó a su rival a pedir el primer tiempo muerto del duelo con 8-3 en el marcador. Huir de los errores no forzados y mantener su habitual orden táctico permitió que la ventaja de los locales creciera hasta el 21-13. Con un remate de Pablo Mugarza concluyó la primera manga. De forma similar arrancó el segundo set, en el que el Moreno Sáez Sporting -más sólido en bloqueo y con Fernando Ormazábal apareciendo por el centro de la red- llegó a mandar en el electrónico por 20-10. El último punto del segundo juego (25-14) lo firmó Alejandro Vinuesa con un remate por zona 4. Más equilibrado resultó el tercer juego, pese a que un bloqueo de Rubén Bahón sirvió para poner el 5-0 en el marcador. El Moreno Sáez pasó del 16-15 a un 19-16 que ya parecía definitivo.

Ese punto lo firmó Dani Martín, con un inapelable remate por zona 4. El Río Duero Soria se aproximó hasta el 21-20 y salvó un balón de partido, con 24-22 en el marcador. De nuevo Mugarza, a base de oficio, firmaría el último punto (25-23) del único set igualado del choque. El colocador Dani González disputó en la jornada inaugural de la segunda vuelta su primer encuentro completo, Álvaro Hernández se alternó como líbero con Pablo Blanco en el primer parcial, Raúl Pascual aportó desde la línea de saque y en defensa y la convocatoria la completaron Álex González, Fernando Soria, Sergio Pascual y el juvenil Mateo Sanjuán. La Fase de Ascenso a Superliga 2 la disputarán los dos primeros clasificados de cada grupo y el Moreno Sáez Sporting no se medirá a sus más directos perseguidores hasta las dos últimas jornadas.