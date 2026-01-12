El CA Numancia de Billar salva el honor ante Flysch en una jornada dura de la Liga Nacional de Pool

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.A. Numancia de Billar completó un intenso fin de semana de competición en la nueva Liga Nacional de Pool, con una victoria y tres derrotas frente a rivales de primer nivel, en una jornada disputada de forma simultánea en distintas sedes de toda España y que servirá de base para definir las categorías oficiales de la próxima temporada.

El conjunto soriano cayó en su primer compromiso ante el C.B. + Pool Burgos por 4-2, en un duelo muy igualado decidido por detalles en varios enfrentamientos individuales y de dobles. Posteriormente, el Numancia no pudo frenar el empuje del C.B. Break&Run, que se impuso con claridad por 5-1, en una eliminatoria donde los burgaleses dominaron tanto en los partidos individuales como en los de parejas.

La tercera cita del fin de semana tampoco fue favorable. Frente al C.B. Buscavidas de Irún, el Numancia volvió a encontrarse con un rival sólido y cedió por 5-1, pese a algunos encuentros ajustados que reflejaron la competitividad de los jugadores sorianos.

La reacción llegó en la última eliminatoria, donde el C.A. Numancia de Billar se impuso por 4-2 al Flysch Billar Bilbao, logrando así una victoria de prestigio que equilibra en parte el balance del fin de semana y confirma la capacidad del equipo para competir en esta nueva estructura nacional. En ese enfrentamiento destacaron varios triunfos individuales y un sólido rendimiento en los partidos de dobles que inclinaron la balanza a favor del club soriano.

Entre los jugadores más activos del Numancia estuvieron Javi del Santo Sanz, Feliciano Farcas e Iñaki Pardo, habituales en los cuadros individuales y de parejas, que aportaron los puntos del triunfo frente a Flysch y mantuvieron al equipo en la pelea en varios de los cruces más ajustados del fin de semana. El resto del equipo estuvo formado por Oscar Basurto, Carlos Cortés y Rodrigo Brezzo.

Con esta fase ya disputada en toda España, la Real Federación Española de Billar deberá ahora elaborar las categorías oficiales de cara a la próxima temporada, que quedarán definidas tras la última fase que se disputará en junio en Sevilla, donde se decidirán los equipos que integrarán la División Nacional, Primera División y Segunda División.

Para el Numancia de Billar, este primer gran test nacional deja sensaciones encontradas, pero también una victoria clave que refuerza su candidatura a seguir creciendo dentro del nuevo mapa competitivo del pool español.