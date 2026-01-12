Dos partidos de alta exigencia para los equipos sénior del Ingenieros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado sábado, los equipos sénior femenino y masculino del Ingenieros de Soria regresaron a la competición tras el parón navideño, recibiendo en Los Pajaritos a Universitario de Zaragoza en una jornada marcada por la exigencia de los rivales.

El sénior femenino afrontó un compromiso muy complicado ante uno de los colíderes de la clasificación. El inicio del encuentro dejó las mejores sensaciones del conjunto soriano, que durante los primeros minutos mostró orden defensivo y capacidad para contener el empuje visitante. Sin embargo, con el paso del tiempo, Universitario fue imponiendo su ritmo y dominando las distintas fases del juego, logrando abrir brecha en el marcador. Al descanso se llegó con un 0-29, reflejo de la eficacia del conjunto zaragozano. En la segunda mitad, el guion se mantuvo similar, con el equipo visitante controlando el juego y ampliando progresivamente su ventaja hasta el 0-75 final. Pese al resultado, el encuentro supuso una nueva experiencia de aprendizaje para las Ingenieras, que continúan trabajando frente a rivales de máximo nivel con el objetivo de seguir creciendo como grupo.

Por su parte, el sénior masculino vivió un encuentro con dos partes bien diferenciadas. Universitario de Zaragoza golpeó primero con un ensayo transformado en el minuto 5 y, poco después, un drop desde larga distancia que situaba el 0-10 en el marcador. La reacción del Ingenieros no se hizo esperar: Javi Moreno posó el primer ensayo local en el minuto 16 y, en el 25, Marce volvió a ensayar, con transformación de Alex, para adelantar a los sorianos (12-10). Antes del descanso, Universitario transformó un golpe de castigo y logró un nuevo ensayo que dejaba el marcador en un ajustado 12-18 al intermedio.

Partido del conjunto senior masculino del Ingenieros.HDS

Tras la reanudación, el conjunto zaragozano fue ganando metros y desgastando al Ingenieros, aprovechando además las expulsiones temporales para tomar distancia en el marcador. El empuje visitante terminó por reflejarse en el resultado, que se cerró con el 12-38 final.

Ahora, el Ingenieros afronta un breve parón competitivo antes de su próximo compromiso del sénior masculino, el partido aplazado ante Quebrantahuesos, que se disputará el fin de semana del 24 de enero.

Además, la jugadora del Ingenieras de Soria Club de Rugby, Alba Aguilera, tuvo una destacada participación con la selección de Castilla y León en el Campeonato Autonómico de Selecciones, disputando 32 minutos de la segunda parte del encuentro ante la selección valenciana. El partido se decantó del lado valenciano por 45-5, en una experiencia de alto nivel competitivo para la jugadora soriana.