Valioso empate del Almazán en Bembibre

La Sociedad Deportiva Almazán sumó un punto de mérito en su visita al CM Jesús Esteban Rodríguez tras empatar (2-2) ante el Atlético Bembibre, en partido correspondiente a la jornada 18 de la Tercera RFEF. El conjunto adnamantino, noveno con 20 puntos, se medía a un rival directo que partía con tres puntos menos en la clasificación. Larguísimo desplazamiento para los sorianos, con cerca de 450 kilómetros por carretera, que además tuvieron que realizar en unas condiciones bastante negativas, debido a la intensa nevada que les acompañó durante gran parte del trayecto hasta tierras leonesas.

El Bembibre llegó a esta cita bastante mermado de efectivos. Solo pudo disponer de 12 jugadores de la primera plantilla, e incluso en el tramo final hizo debutar a varios chavales del juvenil. Las lesiones se han ido cebando con los leoneses.

El encuentro comenzó con un Almazán bien asentado sobre el césped, tratando de controlar el ritmo del juego y evitando riesgos en los primeros compases. Sin embargo, fue el Bembibre quien golpeó primero, cuando en el minuto 24 Iván Expósito aprovechó una acción ofensiva a balón parado para adelantar a los locales. Golpe para los de Pablo Ayuso, que lejos de venirse abajo supieron reaccionar con personalidad.

El equipo incrementó la presión y empezó a llegar con mayor claridad al área rival. El meta local Ivanilde evitó el gol justo un minuto antes de que llegase la igualada. Esa insistencia tuvo premio en el minuto 39, cuando Dani Martínez transformó un penalti que devolvía las tablas al marcador. Este empate lo notaron en exceso los locales, y por el contrario dio confianza a los sorianos, que aprovecharon su mejor momento en el partido para culminar la remontada antes del descanso. Apenas cuatro minutos después, Jesús Villanueva cerró una buena acción colectiva para poner el 1-2, y silenciar momentáneamente el feudo berciano.

Tras el paso por vestuarios, el Almazán supo manejar el resultado durante varios minutos, mostrando solidez defensiva y orden táctico. No obstante, el Bembibre quiso tener el control del balón, y apretó en busca del empate, especialmente por ambas bandas. Lo encontró en el minuto 65 tras un desafortunado gol en propia puerta de Rafa Checa tras un centro al área del jugador del Bembibre Hugo Fernández.

A partir de ahí, el partido entró en una fase más abierta, con alternativas para ambos conjuntos y más transiciones de área a área, y cualquiera de los dos equipos se pudo haber llevado el triunfo. El Almazán supo resistir y asegurar un punto valioso lejos de casa.

Con este empate, los de la Villa mantienen su posición en la zona media, y ya ponen el foco en el próximo compromiso, donde recibirán en el municipal de La Arboleda a la Arandina, con el objetivo de seguir sumando y consolidar su buen momento competitivo.