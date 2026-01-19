Alfredo Cabrerizo, presidente del Grupo Herce Soria: "Disfrutar de competición europea es un regalo"

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Nueva cita con la historia para el voleibol soriano. Grupo Herce debuta esta temporada en la competición europea, y lo hace este miércoles (19.30 horas, Los Pajaritos) recibiendo al potente Piacenza. Los celestes accedían directamente a los octavos de final de la Copa CEV por una carambola que se produjo en el sorteo de las competiciones. Entraban en liza en los dieciseisavos de final, aunque la sorpresa para todos fue que en esta ronda no iban a tener rival por el azar de los emparejamientos.

Hoy por hoy es uno de los encuentros más atractivos de los que pueden disfrutar los aficionados. El conjunto transalpino está actualmente clasificado en la quinta posición de una de las ligas más potentes a nivel mundial, con 11 triunfos en 17 jornadas. «La A1 es la liga de voleibol europea por excelencia. Lo más destacado, lo más importante del voley en Europa siempre ha sido esta competición», destaca Alfredo Cabrerizo, presidente del Río Duero Soria. «Piacenza es un equipazo, y es todo un honor poder jugar contra ellos».

Sin duda, se trata de uno de esos partidos para que los deleite el buen aficionado. «Todos los años digo que poder disfrutar de la competición europea es un regalo para la afición, para la ciudad, para nuestro equipo y para nuestra plantilla. Es como si en la Copa del Rey de fútbol te toca el Real Madrid. Es el culmen del año, el partido del año», resalta Cabrerizo.

Los de Alberto Toribio, tras el mal comienzo de año en Manacor, se reencontraron con el juego y con la victoria el pasado sábado ante Conqueridor Valencia. Sabedor de la dificultad de sorprender al rival, pero teniendo el factor cancha como principal aliado, el máximo mandatario está convencido de que Piacenza tendrá que rendir al máximo para llevarse al triunfo de Soria.

«Vamos a ir a por todas», afirma. «Sabemos que es muy, muy, muy difícil sacar un resultado positivo ante un equipo de este nivel, pero nosotros, como siempre, vamos a luchar al máximo. Y más en nuestra cancha. En Manacor pagamos un poco esa vuelta de las vacaciones, y los plazos por el tema de la Supercopa, pero ahora mismo el equipo está bien, y no hay mayor ilusión que poder jugar contra un equipo como este. Y esa ilusión es lo que nos va a hacer jugar bien y darlo todo en la pista».

Entradas

Al inicio de temporada, el club soriano ya anunció que iba a hacer un esfuerzo, y todos sus abonados tendrán acceso gratuito a esta eliminatoria continental. Las localidades se podrán adquirir, en principio, una hora antes del comienzo del choque en las taquillas del pabellón. Tendrán un importe idéntico al de la Superliga: 8 euros para los jóvenes de entre 12 y 17 años, mientras que los mayores de edad deberán abonar 12 euros. «Para disfrutar de un partido de este nivel se me antoja hasta barato», resalta Alfredo Cabrerizo. Al club han llegado peticiones de aficionados de otras provincias que quieren desplazarse hasta Soria para presenciar el encuentro. «El mejor llamamiento a la afición es el poder disfrutar de un equipo italiano en tu cancha, que hoy en día es muy difícil».

Los árbitros encargados de dirigir este Grupo Herce - Piacenza serán el portugués Nuno Teixeira y el chipriota Christos Maifoshis.