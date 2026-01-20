Grupo Herce-Piacenza, David contra Goliat: "No tenemos nada que perder"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

'Nada que perder y mucho que ganar'. Uno de los tópicos del deporte que perfectamente se puede aplicar al partido que este martes, a partir de las 19.30 horas, jugarán en Los Pajaritos el Grupo Herce Soria y el Piacenza correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa CEV. Y es que el potencial de los italianos es de primera fila mundial ante un equipo soriano que, sin embargo, quiere mirar a los ojos a su rival. Alberto Toribio define el encuentro como un duelo entre "David contra Goliat". El técnico de los celestes sabe del poderío del adversario, aunque su espíritu competitivo le lleva a pensar en la victoria: "Siempre es posible ganar".

Ambicioso pero al mismo tiempo realista un Toribio que para nada quiere 'vender humo' al afirmar que "si se ponen a tiro queremos meterles el dedo en el ojo". Eso sí reconoce que para doblegar a los transalpinos "tenemos que estar al 150 por ciento de nuestra capacidad y ellos al 80".

El entrenador vallisoletano quiere quitar toda la presión a sus jugadores al afirmar que "no tenemos nada que perder" ante un Piacenza que es el cuarto clasificado "de la mejor Liga del mundo" como es la italiana. Si se cumplen los pronósticos la victoria debería viajar a Italia, aunque Toribio para nada arroja la toalla antes de tiempo: "El ejemplo está hace dos años cuando ante el Arkas de Turquía dimos la talla". El pucelano quiere un Grupo Herce "valientes pero no inconsciente. No nos tenemos que dejar amedrentar".

Independientemente del marcador final, la última consigna que dará Toribio a los suyos ante de que el balón vuele por el pabellón de Los Pajaritos es que "tiene que disfrutar. No es un partido para sufrir". El técnico, que reconoce que Piacenza es uno de los favoritos para alzar el título de la Copa CEV, tiene muy claro que esta eliminatoria de los octavos de final del torneo continental "nos tiene que servir para crecer".

Toribio espera a un Piacenza "con las orejas de punta" debido al sufrimiento que tuvieron los transalpinos en la anterior ronda eliminatoria contra el Ceske Budejovice, rival al que tuvieron que recurrir al 'set de oro' para dejarlo en la cuneta. "Seguro que no vienen nada relajados", añadía el preparador.

Cuando a Toribio se le preguntó por un análisis de Piacenza se le iluminaron los ojos ya que no paró de elogia el potencial italiano. Desde el colocador al central ponía en valor una plantilla confeccionada a golpe de talonario y que pasa por ser una de las mejores del mundo. Madiraci, Boloventa, Porro... un elenco de grandes jugadores. "Es un voleibol diferente al que estamos acostumbrados en España. Un voleibol más físico y con más velocidad en la pelota. Si hablamos de su saque es una locura", indicaba Toribio. Piacenza no podrá contar con dos de sus cinco centrales como el cubano Simón y el italiano Galassi.

Sobre su Grupo Herce, Toribio señalaba que llegan "con confianza" después de la importante victoria ante Conqueridor Valencia del pasado fin de semana. Cuenta con todos sus jugadores disponibles, aunque Viktor Lindberg "no está al cien por cien" debido a unos problemas físicos.

Respecto al ambiente que espera en el municipal de Los Pajaritos, el entrenador de los celestes aseguraba que "es un partido que no me perdería jamás. Un encuentro que hay que ver".