El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde contra un rival directo

Las sorianas disputaron un importante partido en el Plantío de Burgos contra un rival directo como es el Universidad de Burgos Babieca, cuya victoria daba aire en la clasificación general al equipo vencedor del encuentro.

El partido comenzó con las sorianas un poco desconectadas lo que las burgalesas aprovecharon para con una mayor intensidad de juego, aventajar al rival en el primer cuarto con un resultado de 21 a 10.

El segundo cuarto el equipo visitante se supo reajustar y cuajó un gran segundo cuarto, incluso poniéndose por encima en el marcador gracias a un impecable trabajo.

Sin embargo, la ventaja de un punto y el gran trabajo se tiró por la borda en el último minuto del cuarto donde varios errores e imprecisiones permitieron a las locales anotar siete puntos regalados e irse con un parcial de 9 a 15 y un marcador al descanso de 30 a 25.

Tras el paso por el vestuario, el CSB SEMILLAS ADOLFO MARTÍNEZ, entró a la cancha con las cosas claras pero de nuevo los fallos debajo del aro junto a errores triviales permitieron a las de Burgos distanciarse en el marcador con un parcial de 19 a 12 que dejaba un resultado a falta de un cuarto de 49 a 37.

Pese a todo, el equipo seguía creyendo en la remontada como había pasado en las dos victorias conseguidas anteriormente, pero esas esperanzas se diluyeron rápido con una canasta y un triple de las burgalesas en el primer minuto, lo que llevó a entrar en una debacle generalizada negativa en el último cuarto donde las rivales llevaron el ritmo del juego y consiguieron hacer lo que ellas querían.

El marcador reflejó un parcial de 30 a 5 en contra, algo que no debe de pasar en este tipo de encuentros y menos en esta categoría.

Las sorianas se enfrentaron a un rival directo que les dió una lección de intensidad, agresividad, actitud y sobre todo ganas de querer conseguir la victoria.

De nuevo cabe destacar el gran acierto desde la línea de tiros libres y en contraposición la baja efectividad en tiros interiores y exteriores aún siendo una buena selección de tiro.

El siguiente partido se disputará contra Manso Logística CDSI Valladolid, el domingo 25 de enero a las 18:30 en el Polideportivo San Isidro.