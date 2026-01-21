El Bádminton Soria debuta en la Liga de Clubes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 estrena una nueva participación en la liga nacional de clubes lo que supondrá su sexta temporada entre los mejores clubes nacionales.

El club soriano está encuadrado en la primera división nacional, grupo plata, que es el tercer escalafón dentro de la estructura de liga organizada por la Federación Española.

La competición está programada en cuatro mangas donde los sorianos se enfrentarán a sus once rivales en sistema de una única vuelta.

Los dos primeros clasificados al final de la competición promocionarán hacia la primera división, grupo oro mientras que los dos últimos descenderán al grupo bronce. Las aspiraciones del Club Bádminton Soria-CS24 pasan por mantener la categoría dado que se enfrentan a clubes con mayor infraestructura y presupuesto que los sorianos.

El plantel para esta temporada 2026 apenas ha sufrido variaciones adquiriendo cada vez mayor protagonismo los jugadores de la cantera.

La primera cita será a lo largo de este fin de semana en el Pabellón Carolina Marín de Huelva en tres sesiones, dos durante la jornada del sábado y una tercera en la matinal del domingo.

Los tres rivales de esta primera manga comparten objetivos con los sorianos por lo que el hecho de lograr algún triunfo, además de insuflar moral al equipo, comenzaría a eliminar rivales ante el objetivo principal de lograr la permanencia.

En concreto los clubes a los que se enfrentarán serán el Club Bádminton Burgos, el Club Bádminton Estella y los extremeños de la Asociación Deportiva Cura Mora.

La expedición, capitaneada por el técnico Víctor Ortega, se desplazará el viernes en un maratoniano viaje hasta tierras onubenses.