El Calasanz marca el ritmo en la Regional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Primera División Regional alcanza la jornada 17 en la que el Calasanz quiere afianzar su liderato con una victoria en el campo del Villarcayo. El San José no quiere perder el tren de la promoción y para ello buscará la victoria en casa ante la Cebrereña. El Golmayo Camaretas busca más puntos para la tranquilidad en Villamuriel y el Sporting Uxama recibe la visita del Capiscol con la ilusión renovada tras ganar la pasada jornada en Venta de Baños.

El Villarcayo Nela medirá el momento de un Calasanz que desde las 16.15 horas de este sábado tiene un desplazamiento comprometido para afianzarse en la primera posición de la clasificación. Los de Fran Valero ya sólo piensan en el ascenso directo, aunque bien es cierto que la segunda vuelta no ha hecho nada más que empezar y los capitalinos para nada deben bajar la guardia. Una victoria en Villarcayo, un escenario siempre exigente para los conjuntos que los visitan, supondría un buen empujón de cara al objetivo de estar la próxima temporada en Tercera Federación. Pero este Calasanz quiere ir paso a paso y para nada va a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Su ventaja en lo alto de la tabla es de sólo un punto.

El otro equipo soriano instalado en la zona alta de la clasificación es un San José que no quiere perder de vista la promoción de ascenso. Los chicos de Carlos Carramiñana reciben en el campo San Juan de Garray a una Cebrereña que siempre hace sus encuentros incómodos para el rival. El San José sabe que tendrá que tener paciencia para desarmar el entramado defensivo de un conjunto abulense que quiere seguir sumando en búsqueda de los puntos que le den la tranquilidad de la permanencia.

Tranquilidad que también busca un Golmayo Camaretas en la matinal del domingo, a partir de las 12.00 horas, visitará al Villamuriel. Los balagueros necesitan seguir alimentando su casillero de puntos porque todavía queda mucha Liga y la zona de descenso no está demasiado lejana. En la temporada de su debut en Regional no se le puede pedir más a este Golmayo Camaretas que sólo suspira por la permanencia.

Una salvación que tiene complicada el Sporting Uxama a pesar de la inyección de moral de la pasada jornada. El domingo desde las 16.15 horas recibe la visita del Capiscol, un rival también tiene complicada la continuidad en Regional. Ambos equipos necesitan obligatoriamente ganar en su desplazamiento a El Burgo de Osma.