Toribio se siente "orgulloso" del Grupo Herce y de la afición celeste por el partido ante Piacenza

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria plantó cara al poderío de Piacenza y de ello se mostraba "orgulloso" el entrenador Alberto Toribio, que a la hora de analizar el choque contra los italianos aseguraba que su equipo compitió "en tres de los cuatro sets". Palabras también del técnico en las que ponía en valor el empuje de la afición celeste desde la grada de Los Pajaritos. Tras la la resaca europea de la ida de los octavos de la Copa CEV ahora toca cambiar de chip y pensar en el encuentro del sábado, a partir de las 19.30 horas, en el Moisés Ruiz ante Unicaja Almería.

"El objetivo era competir y competimos en tres de los cuatro sets". Así resumía Toribio su análisis sobre el partido ante Piacenza en el que el Grupo Herce trató de tú a tú a su rival en los tres primeros parciales para bajar el rendimiento en el cuarto. "El balance es positivo", continuaba el vallisoletano. El próximo miércoles llegará en Italia el desenlace de una eliminatoria muy decantada para los transalpinos en un duelo en el que el reto soriano es "mejorar nuestro juego".

El carácter exigente de Toribio le lleva a tener la sensación "de poder haber hecho más", aunque el técnico destacaba el esfuerzo realizado ante un equipo de élite mundial. "Estoy orgulloso del equipo y orgulloso del pabellón". Y es que el pucelano elogiaba el apoyo desde la grada de Los Pajaritos por sus unos seguidores "que empujaron a pesar de haber perdido los dos primeros sets".

El preparador celeste hablaba maravillas del nivel exhibido por los italianos con un juego en el que destacaba su saque y su juego de ataque. "Sabemos que estamos lejos de Piacenza pero no tanto. Podemos competir contra ello y estamos en el camino".

Toribio se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de los suyos en los tres primeros parciales y sobre el cuarto indicaba que "fue el más descafeinado ya que ellos se marcharon muy pronto en el marcador". Piacenza había perdido la tercera manga y "vio la orejas al lobo porque se les podía complicar el encuentro como les les complicó la anterior eliminatoria. No querían sorpresas y salieron con más intensidad", señalaba el de Valladolid.

Del torneo continental de la Copa CEV a la competición doméstica de la Superliga ya que el sábado espera en Almería Unicaja. "Es diferente moverte en la ilusión que en la obligación. Lo mental es muy diferente", comentaba Toribio. Y es que el Grupo Herce tiene las obligación de ganar en el Moisés Ruiz como segundo clasificado de la Superliga ante un conjunto almeriense venido a menos este curso y que se encuentra en la zona baja de la clasificación.

Unicaja Almería no está dando el nivel esperado, pero Toribio siempre respeta a un histórico como el conjunto andaluz. "Su carácter de equipo campeón lo siguen teniendo. Seguro que nos lo pondrá difícil".