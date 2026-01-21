El Grupo Herce Soria pierde con la cabeza bien alta ante el poderoso Piacenza (1-3)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

No se le puede pedir más al Grupo Herce Soria ante el poderoso Piacenza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa CEV al encajar una derrota más que decorosa por 1-3 (20-25, 20-25, 25-23 y 17-25). Los sorianos pusieron alma, corazón y vida, pero la realidad de las diferencias entre el voleibol español e italiano se reflejaron sobre la cancha y la sensación que dio el enfrentamiento es que cuando los transalpinos ponían una marcha más el rendimiento entre unos y otros está a años luz.

No todos los días visita Los Pajaritos una escuadra del Pallavolo italiano y los aficionados celestes pudieron disfrutar de los Porro, Mandiraci, Gutiérrez, Boloventa y compañía. Todo un espectáculo que ya forma parte de la historia del voleibol soriano.

El cubano Gutiérrez destrozó al Grupo Herce con su saque y con seis puntos seguidos desde la línea de fondo dio el primer set a los italianos. Fue un primer parcial en el que el conjunto soriano llevó siempre la delantera en el marcador gracias a una sólida defensa, a una notable recepción y a un consistente juego de ataque. Los celestes no mostraban grietas en su juego ante un Piacenza que no se encontraba cómodo sobre el parquet de Los Pajaritos.

Los de Alberto Toribio llegaron a contar con tres puntos de ventaja cuando el set entraban en sus momentos decisivos. Piacenza, con mucho oficio y mucha calidad, se mantenía en el parcial para empatar a 18. Gutiérrez se iba al saque en lo que sería el principio del fin para los sorianos. Seis puntos de una tacada del caribeño para reventar el set con un 18-23 de sentenciaba a un Grupo Herce que no pudo frenar el poderoso saque del cubano. Un 20-25 contundente para un Piacenza que no quería sorpresas.

De Gutiérrez a Porro en un segundo set en el que el colocador del Piacenza dio un auténtico espectáculo en la distribución, en las labores defensivas y en el saque. Grupo Herce inició la manga mandando en el marcador y se repetía la historia de la primera. Los italianos de menos a más para acabar gobernando a su antojo el set. Un Piacenza que estuvo liderado por Paolo Porro, un jugador de esos que físicamente no llaman la atención, pero que tiene el voleibol en su cabeza. Tras el empate a 12, los transalpino pisaron el pie del acelerador para poner tierra de por medio y encarrilar el juego con un 16-20. El bloqueo visitante era insuperable y en el saque otro destrozo ante una escuadra celeste que no podía detener a su rival. Era cuestión de esperar y con otro 20-25 Piacenza se apuntaba el segundo de los parciales.

Pero este Grupo Herce no arroja la toalla nunca y se hacía con el tercer set tras una puesta en escena meteórica que sorprendió a un Piacenza que comenzó demasiado relajado. En un abrir y cerrar de ojos los sorianos se colocaron un una renta de 11-6. Los de Toribio querían alargar el partido y seguir dando espectáculo a sus aficionados y en esta ocasión supieron administrar su ventaja. Piecenza despertó para colocarse a sólo un punto (16-15). Pero al Grupo Herce no le tembló el pulso y a base de garra y solidez se volvían a distanciar con un 23-19 que permitía soñar. Los italianos pusieron toda la carne en el asador, pero no les dio para finiquitar un encuentro que seguía vivo para acabar hincando la rodilla por 25-23.

Piacenza no quería más sorpresas y en el cuarto set era un vendaval de juego ante el que el Grupo Herce no tenía respuestas. Visto y no visto y un 3-11 era el preludio de lo que vendría después. Las diferencias a favor de los italianos aumentaban y con un 8-17 todo estaba sentenciado. El saque del soriano Diego Miguel llevó a recortar la desventaja, pero para entonces la victoria ya viajaba rumbo a Italia. Un 17-25 inapelable y un choque de vuelta para el próximo miércoles que parece que será un mero trámite y en el que el Grupo Herce tiene que disfrutar de jugar en el país que, tal vez, es la cuna del voleibol mundial.