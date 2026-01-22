Castilla y León, con cuatro atletas de Soria, busca ser referencia en el Nacional de campo a través

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España de campo a través viaja a tierras andaluzas, en concreto a la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, para una doble jornada de sábado -en categorías menores-, y el domingo para los más "mayores". Una cita donde Castilla y León buscar repetir los éxitos de ediciones anteriores, como ese 2025 en Getafe donde se lograron un total de nueve medallas entre las dos jornadas de competición, entre ellas el oro individual absoluto masculino, el bronce individual absoluto femenino y plata por equipos en féminas y bronce en hombres en categoría absoluta.

Serán un total de 865 atletas (360 el sábado y 505 el domingo) de 18 federaciones autonómicas, repartidos entre las siete categorías del Campeonato de España de Cross y las cuatro carreras del CESA Sub-16, Sub-18 e Inclusivo por Federaciones Autonómicas. Castilla y León acude con 22 atletas para el sábado y 33 atletas, además del cuerpo técnico para las dos jornadas.

Comenzando por el absoluto masculino, la selección regional, bronce el pasado año, estará encabezada por Dani Arce. El atleta burgalés, campeón regional en Valladolid y de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025, llega con el firme propósito de confirmar su buen momento de forma y su amplia experiencia internacional. Junto a él tendremos al soriano Hugo de Miguel, el vallisoletano Vicente Viciosa (Vicky Foods Athletics) y los burgaleses Reily Bloomer (At. Salamanca) y Rubén Alvarez (Vicky Foods Athletics). En féminas, Castilla y León quiere volver a subirse al podio, tras la medalla de plata de Getafe. Para ello cuenta con un cuarteto formado por la segoviana Claudia Corral, internacional sub-23 en el Eurocross de 2024, la salmantina Lucía Corral (At. Salamanca) y las burgalesas Alba Sorrigueta y Laura Segura, ambas del Image FDR.

En el relevo mixto, nuestra Comunidad ya sabe lo que es ganar en 2024 y hacerse con la medalla de plata el pasado año. En esta ocasión llegará a Córdoba con los abulenses Carla Jiménez y Diego Jiménez, el vallisoletano Pablo Sanz y la segoviana Sandra San Miguel (Image FDR).

Horarios del Nacional del sábado y el domingo.

Castilla y León presenta en el sub-23 masculino al vallisoletano Rubén Leonardo, bronce por equipos sub-23 en el Eurocross de Lagoa 2025, junto con el soriano José Daniel Jiménez, el burgalés Soufine Tribak (At. Salamanca) y los vallisoletanos Keno García (Vicky Foods Athletics) y Fernando Carmona (CD Santinos). En la prueba femenina la selección regional contará con Inés Herault (UBU) y María Viciosa. Ambas fueron plata por equipos sub-20 en el último Europeo de cross de Portugal. El equipo se completa con las vallisoletanas Elena Rosat y Laura Fernández (CA Valladolid), y la burgalesa Leyre Campo (UBU).

En sub-20 masculino, Castilla y León sumó una plata en tierras madrileñas. Ahora se presentará con los salmantinos Kuma Samuel Barrios (Vicky Foods Athletics) y Alvaro González (At. Salamanca), el segoviano Alejandro Domingo, el soriano Beltrán Flores (At. Soria) o el burgalés Soufien Isam (Vicky Foods Athletics). Habrá importante presencia internacional, con varios atletas del último Mundial de Estados Unidos. En el sub-20 femenino, Castilla y León llega como vigente campeona por federaciones, y quiere revalidar título con las salmantinas Alba García (VelSalamanca), Andrea Jaén y Sandra Domínguez (VelSalamanca), además de la segoviana Amanda García y la vallisoletana Irene Redondo, ambas del Vicky Foods Athletics.

El sábado, turno para el CESA sub-18 y sub-16

El equipo femenino sub-18 estará formado por las burgalesas Alejandra Ortuño (UBU) y María Olalla (Image FDR), la leonesa Claudia Santamarta (ULE Sprint), la salmantina Silvia Rodríguez (VelSalamanca) y la soriana Elisabeth Giaquinta (At. Soria). En hombres estará el salmantino Alonso Valverde (A. Salamanca), el burgalés Andrés Pelayo (UBU), el segoviano Carlos Mauricio Casado (Sporting Segovia), el vallisoletano Manuel Hernansanz (Racing) y el zamorano Sergio Gangoso (Vicky Foods Athletics).

Para la selección sub-16, se han convocado a las salmantinas Andrea Diego (CA Valladolid) y Helena García (At. Salamanca), las burgalesas Elena Marín (UBU) y Sara Monzón (At. Salamanca) y la palentina Marta Cabeza (Puentecillas). En hombres, viajarán a tierras andaluzas los burgaleses Iker Ortuño (UBU) y Mateo Delgado (Vicky Foods Athletics), el palentino Javier San Vicente (Vicky Foods Athletics), el salmantino Adrián Sánchez (Vino de Toro) y el vallisoletano Bruno Llorente (Vicky Foods Athletics). Además, acudirán al Nacional inclusivo la salmantina Lucía Iglesias (VelSalamanca), en sub-16, y el vallisoletano Jorge Pérez (Vicky Foods Athletics), en sub-18.

La expedición castellanoleonesa emprenderá viaje este viernes 23 y se completa con Gerardo García (jefe de expedición), Sebastián Díez y Juan Antonio González (jefes de equipo), Carmen Martín, Susana Pastor, Santiago de la Parte, Rubén Muñoz, Isaac Viciosa, Lucio Rodríguez, Jacqueline Martín, Rubén Muñoz, Carlos Pérez (FEDDI), Rafael Iglesias (FEDDI) como técnicos, además de Natalia Garrido (fisio) y Cristina San Andrés (jueza).

El Nacional arrancará el sábado a las 11 horas, con el sub-16 femenino e inclusivo (11:40 masculino), mientras que a las 12:20 será el turno del sub-18 e inclusivo (13:00, hombres). Para el domingo tendremos a partir de las 10 el sub-20, a las 11 horas el sub-23, y a las 12:45 el relevo mixto. Para las 13:30 horas será la prueba absoluta masculina y a las 14:15 horas, la absoluta femenina.