Los cazadores españoles piden a las comunidades autónomas una postura firme contra las posibles restricciones a la caza de la codorniz

Los cazadores españoles han solicitado esta semana a los gobiernos autonómicos que mantengan una posición clara y firme en contra de las posibles restricciones a la caza de la codorniz que serán abordadas los próximos 12 y 13 de febrero en el seno de la Task Force de la Comisión Europea.

La petición se ha materializado a través de una acción coordinada de las federaciones autonómicas de caza, impulsada por la Real Federación Española de Caza (RFEC), que han hecho llegar una carta a las direcciones generales competentes de sus respectivos gobiernos reclamando el rechazo a las medidas planteadas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

Esta iniciativa, respaldada por más de 330.000 cazadores federados en toda España, se produce días antes de la reunión prevista para el próximo 29 de enero entre los representantes del Gobierno de España en la Task Force europea y las comunidades autónomas, en la que se definirá la posición oficial española sobre la caza de esta especie.

Cabe recordar que en noviembre de 2024 el subdirector general de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), José Luis Agüero, anunció públicamente que el Gobierno de España no apoyaría una moratoria ni restricciones a la caza de la codorniz, al considerar que los datos disponibles a través del proyecto Coturnix, impulsado por Mutuasport, la Fundación Artemisan y las federaciones de caza, no justifican dichas medidas.

En este contexto, las federaciones de caza consideran esencial que el Ejecutivo mantenga esa postura y la defienda en los foros europeos. En la carta remitida a las comunidades autónomas se subraya, entre otros aspectos, la falta de rigor técnico de las recomendaciones planteadas, la escasa eficacia de unas restricciones que podrían resultar contraproducentes para la gestión y el seguimiento de la especie, así como la incoherencia de algunas de las conclusiones planteadas por el Consorcio Científico.