Doble salida exigente del CA Numancia de Billar en tierras catalanas

El Círculo Amistad Numancia de Billar afronta este fin de semana una difícil jornada doble en Barcelona, donde cerrará la primera vuelta de la Liga Nacional de Primera División de Billar A Tres Bandas y adelantará además un encuentro correspondiente a la segunda.

El conjunto soriano visitará el sábado San Adrià del Besòs y el domingo Mataró, en una salida especialmente complicada tanto por el alto nivel de los equipos catalanes como por el hecho de que, una vez más, el Numancia no podrá contar con todos sus jugadores titulares.

El equipo llega a esta doble cita fuera de los puestos de descenso, aunque con el Palma B pisándole los talones, lo que convierte la jornada en un reto mayúsculo para intentar sumar puntos lejos de casa.

Para estos dos compromisos, el cuarteto numantino estará formado por Carlos Cortés, Pedro Camarero, Eduardo Molina y Juan Ignacio Osuna, que debutará esta temporada con el equipo y se convierte en el décimo jugador en entrar en las rotaciones del conjunto soriano.