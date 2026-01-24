El Grupo Herce Soria quiere volver a ganar fuera a costa del deprimido Unicaja Almería

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Clásico del voleibol español enfrentará este sábado, a partir de las 17.30 horas, a Unicaja Almería y a Grupo Herce Soria en el Pabellón Moisés Ruiz en la decimocuarta jornada de la Superliga. Los sorianos quieren regresar a la senda de las victorias a domicilio después de la contundente derrota de hace quince días en Manacor y enfrente tendrá a un rival deprimido como es el almeriense. Un partidazo en temporadas pasadas que ha bajado de nivel este curso por la supuesta superioridad de los celestes.

El Grupo Herce Soria ya se sacaba la espina de Manacor ganando la pasada jornada a Conqueridor Valencia. Una victoria en una semana apretada para los de Alberto Toribio después de jugar el pasado miércoles el partido de ida de los octavos de final de la Copa CEV ante el conjunto italiano del Piacenza.

Los sorianos tendrán el hándicap del cansancio en el largo desplazamiento a Almería, aunque, a tenor de las diferencias en la clasificación entre unos y otros, se presentan como claros favoritos para conseguir el triunfo. Y es que este Unicaja es totalmente desconocido al de épocas pretéritas cuando era uno de los claros candidatos para ser campeón de Liga. Unicaja ahora pelea por la permanencia y por ello el Clásico se presenta más descafeinado que otras veces.

El Grupo Herce no tendrá descanso ya que el próximo miércoles 28 de enero jugará en Italia en la vuelta de los octavos de final de la Copa CEV. El mes se cerrará recibiendo en Los Pajaritos al colista Tarragona. Un calendario para no aburrirse pensando que en febrero tampoco habrá descanso y que en el horizonte esta la Copa del Rey que se jugará en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo.