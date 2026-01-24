Heraldo-Diario de Soria

Elisabeth Giaquinta logra el bronce con Castilla y León en el Nacional de cross sub 18

La soriana fue la 26 en la línea de meta sobre una distancia de 4.700 metros

Plata para el equipo femenino sub 18 de Castilla y León con la soriana Elisabeth Giaquinta en sus filas.

Plata para el equipo femenino sub 18 de Castilla y León con la soriana Elisabeth Giaquinta en sus filas.FETACYL

Heraldo-Diario de Soria
Soria

El Nacional de campo a través, celebrado este fin de semana en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, arrancó este fin de semana con tres medallas para la delegación de Castilla y León. Tercer puesto en el sub-18 femenino y otros dos bronces, individual y por equipos, en la categoría sub-16 masculina.

La jornada, marcada por las fuertes lluvias caídas en las horas previas y por la cantidad de barro y agua acumulado en el circuito, arrancó con ausencia del líquido elemento y con buena temperatura. Las chicas sub-16 fueron las primeras en inaugurar la competición, sobre una distancia de 3.600 metros, y lo hicieron rozando el podio, pero quedándose a dos puntos de la medalla de bronce.

El quinto puesto de Andrea Diego (13:32), la décima posición de Elena Marín (13:41) y la vigésima de Marta Cabeza (14:03), llevaron a la selección a la cuarta plaza con 35 puntos, por los 33 de Galicia. El oro fue para Madrid (23 puntos) y la plata para la Comunidad Valenciana (25). Completaron la actuación regional Sara Monzón (30º, 14:13) y Helena García (54º, 14:58).

En la carrera masculina llegó la primera medalla de bronce. El equipo de Castilla y León se hizo con esa tercera plaza gracias al bronce individual de Mateo Delgado (11:58). El atleta del Vicky Foods Athletics vio enseguida como llegaba a meta Iker Ortuño en la sexta posición (12:05), pero tuvieron que esperar y sufrir sobre el barro de la llegada para comprobar que el puesto 18º de Javier San Vicente (12:24), daba la suma necesaria para llevarse una medalla. Adrián Sánchez (44º, 12:52) y Bruno Llorente (67º, 13:28) completaron la representación regional.

Andalucía se llevó el oro (22 puntos), Cataluña fue plata (26) y Castilla y León se quedó con el bronce, con tan solo un punto más (26).

En la categoría sub-18 femenina, sobre 4.700 metros, el suspense fue aún mayor. Castilla y León parecía ser cuarta tras cruzar la línea de meta, pero una reclamación oportuna y la corrección en las posiciones finales le dieron una más que merecida tercera plaza. Nadie cuestionó el octavo puesto de María Olalla (19:05), pero hubo que esperar a la corrección para confirmar la décima plaza de Alejandra Ortuño y la undécima de Silvia Rodríguez, con el mismo tiempo de 19:11. Claudia Santamarta terminò en el puesto 25º (19:46) y Elisabeth Giaquinta una posición por detrás, con el mismo crono.

La Comunidad Valenciana conquistó el oro (22 puntos), Madrid fue plata (28) y Castilla y León se hizo con ese bronce con tan solo un punto más (29).

Y en el sub-18 masculino, con la mala noticia del abandono por lesión de Alonso Valverde, el equipo autonómico se llevó el quinto puesto con Sergio Gangoso (12º, 16:14), Manuel Hernansanz (13º, 16:16) Andrés Pelayo (28º, 16:40), Carolos Mauricio Casado (47º, 17:14). La Comunidad Valenciana se hizo con título nacional, con 21 puntos, mientras que Madrid y Aragón se repartieron la plata y el bronce, con los mismos puntos (36). Galicia fue cuarta con 37, mientras que Comunidad sumó 53.

Otras dos medallas en el atletismo inclusivo

Junto a los éxitos de las selecciones, la primera jornada del campo a través en Córdoba nos dejó también dos medallas más en el atletismo inclusivo. La salmantina Lucía Iglesias se hizo con el oro en la carrera FEDDI sub-16 femenina, con un tiempo de 20:44, mientras que el vallisoletano Jorge Pérez (13:59) fue bronce en la prueba masculina.

Este domingo tendrá lugar la segunda jornada del Nacional de campo a través, donde Castilla y León sueña con seguir sumando medallas. Alas 10 horas se iniciará la competición con la carrera sub-20 femenina. A las 10:30 será el turno de los chicos, mientras que a las 11 y 12 horas llegarán las sub-23 femeninas y masculinos, respectivamente. Para las 12:45 se disputará el Relevo Mixto, mientras que para las 13:30 y 14:15 llegará el plato fuerte, con el absoluto masculino y femenino, respectivamente.

