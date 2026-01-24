Elisabeth Giaquinta logra el bronce con Castilla y León en el Nacional de cross sub 18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Nacional de campo a través, celebrado este fin de semana en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, arrancó este fin de semana con tres medallas para la delegación de Castilla y León. Tercer puesto en el sub-18 femenino y otros dos bronces, individual y por equipos, en la categoría sub-16 masculina.

La jornada, marcada por las fuertes lluvias caídas en las horas previas y por la cantidad de barro y agua acumulado en el circuito, arrancó con ausencia del líquido elemento y con buena temperatura. Las chicas sub-16 fueron las primeras en inaugurar la competición, sobre una distancia de 3.600 metros, y lo hicieron rozando el podio, pero quedándose a dos puntos de la medalla de bronce.

El quinto puesto de Andrea Diego (13:32), la décima posición de Elena Marín (13:41) y la vigésima de Marta Cabeza (14:03), llevaron a la selección a la cuarta plaza con 35 puntos, por los 33 de Galicia. El oro fue para Madrid (23 puntos) y la plata para la Comunidad Valenciana (25). Completaron la actuación regional Sara Monzón (30º, 14:13) y Helena García (54º, 14:58).

En la carrera masculina llegó la primera medalla de bronce. El equipo de Castilla y León se hizo con esa tercera plaza gracias al bronce individual de Mateo Delgado (11:58). El atleta del Vicky Foods Athletics vio enseguida como llegaba a meta Iker Ortuño en la sexta posición (12:05), pero tuvieron que esperar y sufrir sobre el barro de la llegada para comprobar que el puesto 18º de Javier San Vicente (12:24), daba la suma necesaria para llevarse una medalla. Adrián Sánchez (44º, 12:52) y Bruno Llorente (67º, 13:28) completaron la representación regional.

Andalucía se llevó el oro (22 puntos), Cataluña fue plata (26) y Castilla y León se quedó con el bronce, con tan solo un punto más (26).

En la categoría sub-18 femenina, sobre 4.700 metros, el suspense fue aún mayor. Castilla y León parecía ser cuarta tras cruzar la línea de meta, pero una reclamación oportuna y la corrección en las posiciones finales le dieron una más que merecida tercera plaza. Nadie cuestionó el octavo puesto de María Olalla (19:05), pero hubo que esperar a la corrección para confirmar la décima plaza de Alejandra Ortuño y la undécima de Silvia Rodríguez, con el mismo tiempo de 19:11. Claudia Santamarta terminò en el puesto 25º (19:46) y Elisabeth Giaquinta una posición por detrás, con el mismo crono.

La Comunidad Valenciana conquistó el oro (22 puntos), Madrid fue plata (28) y Castilla y León se hizo con ese bronce con tan solo un punto más (29).

Y en el sub-18 masculino, con la mala noticia del abandono por lesión de Alonso Valverde, el equipo autonómico se llevó el quinto puesto con Sergio Gangoso (12º, 16:14), Manuel Hernansanz (13º, 16:16) Andrés Pelayo (28º, 16:40), Carolos Mauricio Casado (47º, 17:14). La Comunidad Valenciana se hizo con título nacional, con 21 puntos, mientras que Madrid y Aragón se repartieron la plata y el bronce, con los mismos puntos (36). Galicia fue cuarta con 37, mientras que Comunidad sumó 53.

Otras dos medallas en el atletismo inclusivo

Junto a los éxitos de las selecciones, la primera jornada del campo a través en Córdoba nos dejó también dos medallas más en el atletismo inclusivo. La salmantina Lucía Iglesias se hizo con el oro en la carrera FEDDI sub-16 femenina, con un tiempo de 20:44, mientras que el vallisoletano Jorge Pérez (13:59) fue bronce en la prueba masculina.

Este domingo tendrá lugar la segunda jornada del Nacional de campo a través, donde Castilla y León sueña con seguir sumando medallas. Alas 10 horas se iniciará la competición con la carrera sub-20 femenina. A las 10:30 será el turno de los chicos, mientras que a las 11 y 12 horas llegarán las sub-23 femeninas y masculinos, respectivamente. Para las 12:45 se disputará el Relevo Mixto, mientras que para las 13:30 y 14:15 llegará el plato fuerte, con el absoluto masculino y femenino, respectivamente.