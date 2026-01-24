Cara y cruz para el Club Tenis de Mesa Soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CTM Caep Soriano afrontó un intenso fin de semana con la disputa simultánea de las jornadas 7 y 8, revolviéndose con un balance de una victoria y una derrota para el conjunto soriano.

En Tudela de Duero, el equipo firmó una gran actuación imponiéndose con claridad a Río Duero por 5-1. Un encuentro muy completo, en el que nuestros jugadores mostraron solidez y regularidad para controlar la jornada y sumar un triunfo de gran valor.

Por otro lado, en Valladolid, el TopSpin A se llevó la victoria por 4-2 en un duelo más ajustado, donde el equipo compitió hasta el final, pero pequeños detalles terminaron decantando la balanza a favor del conjunto local. A pesar de la derrota, las sensaciones fueron positivas por la actitud y el nivel mostrado.

Dos jornadas exigentes que dejan al equipo en cuarto lugar y zona de playoff, con la vista puesta en seguir creciendo y compitiendo al máximo en cada enfrentamiento.