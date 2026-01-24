El Balonmano Soria no culmina la remontada ante el Barça Atlétic y acaba perdiendo 28-30

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria no pudo culminar la remontada ante el Barça Atlétic y acabó hincando la rodilla por 28-30 en la decimoséptima jornada de la División Honor Plata disputada en el San Andrés. Los sorianos se llegaron a poner con ventaja de 26-25 a falta de diez minutos para el final, pero las pérdidas de balón en ataque dieron vida a un conjunto culé que cuando pudo correr fue letal. Ni siquiera los tres penaltis parados por Ibu en esta recta final fueron suficientes para que los amarillos lograran sumar en su pelea por conseguir la permanencia.

Oriol Castellarnau ya había avisado en la previa del encuentro que el Barça "te mata" si le dejas correr y así fue en el tramo final del choque para llevarse los dos puntos de la capital soriana. Tres pérdidas de balón seguidas de los amarillos dieron al traste con una reacción que se empezó a fraguar bajo palos con las brillante actuación de Ibu al detener tres penaltis.

La primera parte fue nivelada en un tú a tú que tuvo como desenlace el 15-17 con el que se llegaba al tiempo de descanso. Unos primeros 30 minutos en los que el cuadro azulgrana siempre fue por delante en el marcador.

Ya en la reanudación, el Barça siguió mandando en el electrónico, aunque el BM Soria incrementaba su intensidad en defensa. Primero se llegaba al empate a 25 y después llegaba el 26-25. La grada del San Andrés se volcaba con su equipo.

Igualdad máxima y fue ahí cuando les tembló el brazo a los sorianos con tres pérdidas seguidas en ataque. En un abrir y cerrar de ojos el Barça se colocaba con 27-30 a su favor y a los locales se les ponía cuesta arriba el choque.

En los últimos diez minutos, el BM Soria sólo pudo marcar dos goles y la inspiración de Ibu en los penaltis no sería suficiente. Se consumaba una derrota que deja al BM Soria en la posición de promoción por no bajar de categoría.