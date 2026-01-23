El Balonmano Soria sabe como frenar al Barça Atlétic: "Si corre te mata"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Si el Barça Atlétic corre te mata". Mensaje claro y directo de Oriol Castellarnau para que el Balonmano Soria tenga opciones de conseguir la victoria este sábado, a partir de las 18.00 horas en la cancha del San Andrés, ante el filial azulgrana. Un triunfo que sería muy importante para las aspiraciones sorianas de conseguir la permanencia en la División Honor Plata.

El entrenador amarillo, que reconoce que por su pasado culés este enfrentamiento es "especial", quiere frenar a este Barça Atlétic y para ello tiene muy claro que deben minimizar la pérdidas de balón en ataque. Oriol quiere posesiones más lentas para que el partido no tenga el ritmo que buscarán los catalanes. El técnico del Balonmano Soria continuaba valorando al rival: "Son jugadores muy completos y que, a pesar de su corta edad, tienen una importante experiencia".

Castellarnau se refería al objetivo de la permanencia en la categoría e indicaba que "una parte importante de nuestra salvación pasa por los partidos que jugamos en el San Andrés, aunque está claro que hay que ir a competirlo todo". El técnico se acordaba de la afición soriana e indicaba que "después de la derrota ante Alicante en el último encuentro del año pasado le debemos una a nuestra gente".

Valoraba la derrota del pasado fin de semana en Ibiza. "Hicimos una buena primera parte, pero bajamos en la segunda mitad", ha lamentado, destacando el potencial de los baleares. En el segundo acto, Ibiza cambiaron su sistema ofensivo, sin que los sorianos pudieran dar respuesta al nuevo planteamiento.