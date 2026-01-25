El Almazán pierde 1-3 ante la Arandina y prolonga su mala racha

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Almazán sigue con su mala racha de resultados al perder 1-3 ante la Arandina en un encuentro que se disputó en La Arboleda correspondiente a la jornada 19 de Tercera Federación. Un nuevo traspié para los de Pablo Ayuso que se quedan en tierra de nadie en la clasificación y que poco a poco se van complicando la vida. Del objetivo del play off de ascenso se está pasando a pensar en conseguir los puntos necesarios para alcanzar la permanencia.

El partido no pudo comenzar peor para los intereses adnamantinos ya que la Arandina se adelantaba a los cuatro minutos de juego. Jarro de agua fría para un Almazán que necesitaba ganar en casa para poner fin a la sequía de victorias.

El 0-1 llevó el nerviosismo a los locales y los problemas todavía crecían más ya que pasada la media hora de partido el conjunto burgalés hacía el 0-2. Con este marcador se llegaba al tiempo de descanso y los adnamantinos tenían que reaccionar rápidamente para darle la vuelta al marcador.

Con la intención de reducir distancias saltaba al terreno de juego el Almazán en la reanudación, pero el gol no llegaba. Los locales tuvieron que esperar al minuto 77 para ver portería con un tanto de Hugui. Quedaba tiempo para buscar el empate, pero lo que llegaba era el 1-3 para una Arandina se sentenciaba el partido y se llevaba los tres puntos.