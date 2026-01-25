Empate del Uxama y derrota del Golmayo Camaretas

Publicado por Sandra Guijarro / Área 11 El Burgo / Villamuriel Creado: Actualizado:

El Sporting Club Uxama dejó escapar este domingo una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 ante el Capiscol CF en el Municipal burgense, en un encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Primera División Regional de Aficionados. El partido, dirigido por Aarón Barco Matarranz, enfrentaba a dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia y concluyó con un reparto de puntos que deja sensaciones contrapuestas en el conjunto local.

El Uxama golpeó muy pronto. Pablo G. abrió el marcador en el minuto 2 con un disparo con la zurda tras un rechace dentro del área. El dominio local se consolidó con el 2-0 en el minuto 35, obra de Álex Romero, que amplió la ventaja antes del descanso y alimentó la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en toda la temporada.

El equipo burgense llegaba reforzado tras su triunfo por 1-2 en Venta de Baños en el inicio de la segunda vuelta, un resultado que había puesto fin a una primera mitad de campeonato muy complicada, con trece derrotas, un empate y una única victoria, lograda en la cuarta jornada ante el Espinar-San Rafael. La reacción parecía consolidarse, pero el Capiscol cambió el rumbo del partido tras el descanso.

Francisco Javier recortó distancias en el minuto 62 y, solo seis minutos después, Rubén Gutiérrez firmó el empate con el 2-2. El Uxama trató de recuperar el control, pero el encuentro se equilibró y ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad en el tramo final.

El Uxama formó de inicio con Del Pino, Caamaño, Juan, Paul, Pedja, Samu, Álex, Romero, Diego, Bogdan y Pablo G. El Capiscol alineó a Jorge, Rubén Gutiérrez, Rubén de la Iglesia, Óscar, Héctor, Sergio Romero, Álvaro Arturo, Rubén Dueñas, Aarón, Francisco Javier y Adrián.

El empate permite al Uxama sumar un punto y alcanzar los ocho en la clasificación, manteniendo la línea positiva iniciada la pasada jornada, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante para acercarse a la zona de salvación.

El Villamuriel se llevó el gato al agua gracias a un solitario gol de Héctor a los cinco minutos de salir del túnel de vestuarios tras el descanso. Los de Iván López se prodigaron más en ataque pero un Golmayo corajudo y combativo llevó el partido vivo hasta los últimos compases en un ejercicio de resiliencia encomiable de los pupilos de Jesús Higuera.

Tras una primera parte anodina y sin ocasiones los cerrateños tuvieron el dominio de la pelota aunque de manera intrascendente. Los visitantes sin fisuras defensivas comprometieron al cuadro verde que no encontró un resquicio en defensa ya no para cobrar ventaja al descanso sino para encontrar una sola grieta que pudiese poner en jaque el arco defendido por Ángel. Así enfilaron los 22 protagonistas en túnel de vestuarios con pocas ocasiones y menos fútbol. Jugando en todo momento a lo que pretendía el Golmayo-Camaretas y en Villamuriel cayendo en esa trampa.

Tras la reanudación los palentinos tiraron por tierra el planteamiento de Higuera. Corría el minuto 50 cuando Héctor echó por tierra todos los planes de la escuadra visitante. Fue en una gran acción individual que finalizó con remate a la altura del primer palo imposible para Millán a pesar de sus esfuerzos por abortar el tanto. El Golmayo lejos de venirse abajo mantuvo el plan inicial. Orden defensivo y si el partido lo permitía cazar un contragolpe para volver con algo de botín pero con el correr de los minutos el Villamuriel cerró filas bunquerizó su arco y con el correr de los minutos hizo bueno el tanto de Héctor que a la postre resultó decisivo.