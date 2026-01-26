Victoria con bonus del Ingenieros para seguir en la pelea por los play offs

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria logró este sábado una victoria muy importante en Los Pajaritos ante Quebrantahuesos Rugby, en un encuentro que comenzó con dificultades pero que los sorianos supieron reconducir con solvencia para sumar, además del triunfo, un valioso punto bonus ofensivo que mantiene intactas sus opciones de luchar por los puestos de play off. Todo ello en una tarde marcada por la buena respuesta del público, que acompañó al equipo pese a la baja temperatura.

El partido arrancó con un inicio complicado para los locales. Quebrantahuesos golpeó muy pronto, adelantándose con un ensayo transformado en el minuto 2 (0-7) y ampliando su ventaja con un segundo ensayo en el minuto 13 (0-12). Sin embargo, el Ingenieros no perdió la calma y comenzó a encontrar continuidad en su juego. La reacción llegó en el minuto 16, cuando Isla posó el primer ensayo local, transformado por Marce, recortando distancias (7-12). A partir de ahí, el conjunto soriano dio un paso adelante y empezó a imponer su ritmo. Un nuevo ensayo de David en el minuto 23 y otro de Alex en el 28, este último transformado, permitieron al Ingenieros ponerse por delante en el marcador y cambiar el signo del encuentro.

Antes del descanso, los locales siguieron aprovechando su momento. Ensayos de Marce y Álvar, ambos transformados, ampliaron la ventaja y dejaron el marcador claramente favorable al Ingenieros al término de la primera mitad, reflejando el dominio soriano tras un inicio adverso.

En la segunda parte, el Ingenieros mantuvo la misma dinámica. Quebrantahuesos logró volver a anotar en el minuto 52, pero el conjunto soriano no dio opción a la reacción visitante. Un drop de Marce en el minuto 59 y nuevos ensayos de Alex y Marce, acompañados por el acierto al pie, terminaron de asegurar el bonus ofensivo y cerró el partido con dos golpes de castigo transformados en el tramo final.

El encuentro concluyó con un 49-19 que premia el trabajo colectivo del Ingenieros, su capacidad de reacción tras un inicio complicado y su eficacia ofensiva durante gran parte del partido.

Con este resultado y gracias al punto bonus ofensivo conseguido, el Ingenieros de Soria mantiene intactas sus opciones de entrar en los play offs de la Primera Regional Aragonesa.

El próximo fin de semana, tanto el sénior masculino como el femenino viajarán a Zaragoza para enfrentarse a Fénix Rugby, en una nueva jornada exigente para ambos conjuntos.