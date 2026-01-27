El Numancia conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con brazaletes verdes en el partido ante el Lealtad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo domingo 1 de febrero, tres días antes de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, el 4-F, el C. D. Numancia, junto con la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria, conmemorará este aniversario en Los Pajaritos (Numancia-Lealtad, 12.00 horas) y ayudará a dar potencia, visibilidad y alcance social a esta efeméride, y los jugadores numantinos saldrán al campo con un brazalete de color verde similar al que se suele utilizar en los momentos de luto.

El objetivo de la campaña de 2026 es la necesidad de humanizar el cáncer en nuestra sociedad, acompañando, cuidando y estando cerca de quienes más lo necesitan y también de quienes los cuidan. También la cinta será lucida por los miembros del cuerpo técnico para maximizar su visibilidad.

Además, el club colaborará en la difusión en redes sociales o en el propio estadio, con mensajes en los marcadores y con información durante el partido. Los brazaletes de la esperanza 2026, el símbolo que humaniza, cuenta con el apoyo de más 320 clubes y equipos, más de cien mil deportistas y más de 350 estadios y centros deportivos portando el brazalete en cada edición.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Soria contará con voluntarios en las puertas de acceso al estadio de Los Pajaritos, los cuales ofrecerán pulseras verdes de esperanza a los aficionados que acudan al campo, colaborando en esta iniciativa y aportando su granito de arena y reivindicando este símbolo verde de esperanza para que juntos alcanzar el 70 por ciento de supervivencia y consigamos humanizar un poco más esta dura enfermedad.