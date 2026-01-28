El Grupo Herce Soria sueña con dar la sorpresa en Italia y seguir en la Copa CEV

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no se da por vencido en los octavos de final de la Copa CEV y, aunque la eliminatoria está muy cuesta arriba, irá a por todas en el PalaBancaSport de Piacenza en el partido de vuelta que comenzará a las 20.30 horas. Piacenza ganaba 1-3 hace una semana en Soria y lo tiene todo a su favor para seguir en la siguiente ronda, pero los celestes quieren competir y ver de lo que son capaces en el país que pasa por ser la cuna del voleibol mundial. El enfrentamiento estará dirigido por el bosnio Mirza Basic y la montenegrina Jelena Mitrovic.

Los italianos ganaron 1-3 que es lo mismo que ganar 0-3 en lo que al sistema clasificatorio se refiere. Así, los de Alberto Toribio necesitan ganar 1-3 o 0-3 para seguir en Europa. Incluso ganando 0-3 será necesario un set de oro, cuyo ganador será el que avance a la siguiente ronda.

Una misión muy complicada para un equipo soriano que se verá las caras contra el quinto clasificado del Pallavolo italiano. Un Piacenza que el pasado fin de semana perdía 3-2 ante Módena .

El Grupo Herce Soria, por su parte, ha sabido reaccionar a la derrota de hace quince días en Manacor y con dos victorias seguidas ante Conqueridor Valencia y Unicaja Almería recupera el pulso a la Superliga. Los celestes son segundos en la clasificación y el próximo sábado recibirán en Los Pajaritos al colista SPSP Tarragona, aunque antes toca visitar al Piacenza para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa CEV.

Este Grupo Herce demuestra que tiene una gran fortaleza mental y en el Almería lo confirmó. El partido ante Unicaja se puso cuesta arriba al perder el primer set y este traspié inicial pudo pasar factura teniendo en cuenta que el parcial lo tenían en sus manos los de Alberto Toribio. Pero los celestes se supieron rehacer para ganar las tres siguientes mangas y sumar una nueva victoria en la competición doméstica. Se ganaba a un Unicaja que no se dio por vencido nunca y que palió su falta de calidad con un gran trabajo sobre la cancha.

Los sorianos cerrarán el mes de enero recibiendo la visita al pabellón de Los Pajaritos de un SPSP de Tarragona que es colista con cero puntos en su casillero. Si no suceden nada extraordinario el Grupo Herce debería ganar a los catalanes por la vía rápida para seguir siendo la única alternativa que tiene Guaguas Las Palmas en lo más alto de la clasificación. Los de Toribio quieren asegurar la segunda plaza antes de entrar en un mes de febrero que tiene la Copa del Rey como gran aliciente.

Los sorianos pueden incrementar su renta con CV Melilla, su más inmediato perseguidor, teniendo en cuenta que los de la Ciudad Autónoma tendrán que rendir visita a la inexpugnable cancha de Guaguas Las Palmas.