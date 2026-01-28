Castilla y León, en la elite nacional del campo a través

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España de campo a través, celebrado este pasado fin de semana en Almodóvar del Río (Córdoba), ha confirmado a Castilla y León como una de las Comunidades de referencia en el panorama nacional. La delegación regional subió hasta en nueve ocasiones al podio pero, además, logró plaza de finalista en todas y cada una de las pruebas en las que tomó parte. Algo que muy pocas selecciones pueden decir.

Sumando los diferentes resultados, Castilla y León fue tercera en el CESA sub-16 y sub-18 celebrado el sábado, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid, y superando a regiones tan potentes en el campo a través, como Galicia, Cataluña o Andalucía, entre otras.

Por lo que se refiere a la actuación en el Nacional sub-20, sub-23 y absoluto, las noticias son aún mejores. A pesar de sufrir bajas importantes en la lista inicial de convocados, Castilla y León terminó la jornada dominical en segunda posición, solo superada por Cataluña e imponiéndose a Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia o Andalucía, por este orden.

Hay que recordar que Castilla y León subió al podio en el sub-23 femenino (2º), sub-16 masculino (3º), sub-18 femenino (3º), y absoluto masculino (3º). Además, rozó el podio en el sub-16 femenino (4º), sub-20 y sub-23 masculino (4º) y relevo mixto (4º). En el plano individual, hay que reseñar los títulos de María Viciosa y Rubén Leonardo (sub-23), la plata de Dani Arce (absoluto masculino) y los bronces de Claudia Corral (absoluto femenino) y Mateo Delgado (sub-16). Destacar también los puestos de finalistas de Álvaro González (4º), Beltrán Flores (6º), en sub-20 masculino, Andrea Diego (5º), en sub-16 femenino, Iker Ortuño, en sub-16 masculino, y María Olalla (8º), en sub-18 femenino.

A todos estos grandes resultados hay que añadir, como parte de la expedición regional, el oro de Lucía Iglesias, en el atletismo inclusivo sub-16, y el bronce de Jorge Pérez, en el inclusivo sub-18.