Heraldo-Diario de Soria

Atletismo

Castilla y León, en la elite nacional del campo a través

El soriano Beltrán Flores logró el puesto de finalista al ser sexto en la categoría sub 20

Buen fin de semana para el atletismo regional.

El Campeonato de España de campo a través, celebrado este pasado fin de semana en Almodóvar del Río (Córdoba), ha confirmado a Castilla y León como una de las Comunidades de referencia en el panorama nacional. La delegación regional subió hasta en nueve ocasiones al podio pero, además, logró plaza de finalista en todas y cada una de las pruebas en las que tomó parte. Algo que muy pocas selecciones pueden decir.

Sumando los diferentes resultados, Castilla y León fue tercera en el CESA sub-16 y sub-18 celebrado el sábado, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y Madrid, y superando a regiones tan potentes en el campo a través, como Galicia, Cataluña o Andalucía, entre otras.

Por lo que se refiere a la actuación en el Nacional sub-20, sub-23 y absoluto, las noticias son aún mejores. A pesar de sufrir bajas importantes en la lista inicial de convocados, Castilla y León terminó la jornada dominical en segunda posición, solo superada por Cataluña e imponiéndose a Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia o Andalucía, por este orden.

Hay que recordar que Castilla y León subió al podio en el sub-23 femenino (2º), sub-16 masculino (3º), sub-18 femenino (3º), y absoluto masculino (3º). Además, rozó el podio en el sub-16 femenino (4º), sub-20 y sub-23 masculino (4º) y relevo mixto (4º). En el plano individual, hay que reseñar los títulos de María Viciosa y Rubén Leonardo (sub-23), la plata de Dani Arce (absoluto masculino) y los bronces de Claudia Corral (absoluto femenino) y Mateo Delgado (sub-16). Destacar también los puestos de finalistas de Álvaro González (4º), Beltrán Flores (6º), en sub-20 masculino, Andrea Diego (5º), en sub-16 femenino, Iker Ortuño, en sub-16 masculino, y María Olalla (8º), en sub-18 femenino.

A todos estos grandes resultados hay que añadir, como parte de la expedición regional, el oro de Lucía Iglesias, en el atletismo inclusivo sub-16, y el bronce de Jorge Pérez, en el inclusivo sub-18.

