Balonmano Soria regresó de Santander con una derrota tras un partido complicado en el Pabellón de La Albericia, donde el conjunto amarillo no pudo sumar ante Blendio Sinfín (38-26). Un resultado amplio en una salida exigente, marcada por el ritmo del rival y la dificultad de una de las pistas más complejas de la categoría. Una derrota que ha dolido en la plantilla, que ya piensa en los próximos compromisos para intentar darle la vuelta a la dinámica actual, donde el equipo acumula cuatro derrotas consecutivas.

Los jugadores están centrando todos sus esfuerzos en analizar lo ocurrido, corregir errores y seguir trabajando de cara a un mes de febrero que se presenta como uno de los más complicados de la temporada. La primera cita llegará este próximo sábado en el Polideportivo San Andrés, donde Balonmano Soria recibirá al BM Servigroup Benidorm. El conjunto alicantino, recién descendido, llega con la ambición de regresar a lo más alto y supondrá una exigente prueba para los de Oriol Castellarnau, que buscarán hacerse fuertes en el ‘Sanan’ con el apoyo de su siempre fiel afición.

Tras el compromiso ante Benidorm, los amarillos afrontarán una salida de gran dificultad a Galicia para medirse al Attica 21 Hotels OAR Coruña, un rival que ha configurado una plantilla competitiva y está firmando una temporada brillante, convirtiendo su pista en uno de los escenarios más difíciles del campeonato. Por último, el mes se cerrará, nuevamente en el San Andrés, con la visita del BM Proin Sevilla, actual líder de la competición, en un duelo que pondrá a prueba la solidez, el trabajo colectivo y la capacidad competitiva de Balonmano Soria ante uno de los rivales más en forma que aspira al ascenso.

Tres partidos, tres retos de gran nivel y un mes clave para medir el crecimiento del equipo soriano, que afronta esta particular ‘cuesta’ con la convicción de seguir compitiendo.