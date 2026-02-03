Mara Ayllón lidera el éxito del club kickboxing Soria en el Open de Palencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Kickboxing Soria ha arrancado el 2026 con una brillante actuación en el I Open de Kickboxing ‘Ciudad de Palencia’, logrando subir al podio en casi la totalidad de las categorías en las que compitió. La expedición soriana regresó a casa con un botín de cinco oros y tres platas, consolidando el gran estado de forma de sus deportistas.

Mara Ayllón: Triple corona en su debut anual

La gran protagonista del torneo fue la cadete Mara Ayllón, quien firmó una participación perfecta. Ayllón dominó sus cuadros con autoridad, proclamándose triple campeona en las siguientes modalidades:

Oro en Light Contact (-46 kg).

Oro en Kick Light (-46 kg).

Oro en Kick Light (-50 kg).

Adriana Verde y Pablo Bastidas completan el medallero

Por su parte, la actual campeona de Europa, la junior Adriana Verde, demostró por qué es una de las referentes del club. Verde se alzó con la victoria absoluta en Point Fight (-50 kg), sumando además dos valiosas medallas de plata en las modalidades de Light Contact y Kick Light (-50 kg).

En la categoría senior, el club también dejó huella gracias a Pablo Bastidas. El soriano realizó un torneo muy sólido, alcanzando la final y colgándose la medalla de plata en la exigente modalidad de K1 Light (-69 kg).

Con estos resultados, el Kickboxing Soria reafirma su proyección nacional e inicia el año con las mejores sensaciones de cara al próximo compromiso del Club que será el próximo 28 de febrero en la Star League de kickboxing en Santander.