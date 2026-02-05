Los alevines del Sporting Río Duero se mantienen invictos y apuntan al Campeonato de España de Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los alevines del Sporting Río Duero A firmarán una impecable primera vuelta en el Campeonato Regional de Edad si superan este viernes, a las 18:00 horas, en el Polideportivo Fuente del Rey, al Río Duero Sporting. El flamante cuarto clasificado en la última Copa de España ha ganado por 2-0 los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora y es el principal favorito para clasificarse para el Campeonato de España que tendrá lugar en Valladolid a mediados del próximo mes de junio. Con Pablo Mugarza en el banquillo, el Sporting Santo Domingo ha ganado tres Campeonatos de España (uno benjamín y dos alevines) en las tres últimas temporadas. También se mantienen invictas las infantiles del Hospital Latorre Sporting A, que doblegaron el domingo, por 3-1, al Liceo Castilla Maristas A de Burgos.

Frente al San José Rojo de Valladolid iniciará la segunda vuelta el domingo el Hospital Latorre Sporting A, que acumula nueve triunfos en otros tantos encuentros. Este partido frente al tercer clasificado se jugará a las 12:30 horas, en el Polideportivo San Andrés. Para otros cuatro conjuntos de las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo también comenzará este fin de semana la segunda vuelta de los diferentes Campeonatos Regionales de Edad. El mejor clasificado de todos ellos es el Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Cadete, tercero, con seis victorias y tres tropiezos. El domingo, a las 10:00 horas, recibe al San José Rojo, el actual primer clasificado, y a las 14:30 horas jugará, también en el Polideportivo San Andrés, frente al San José Blanco.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting B, también en la Liga Oro, todavía no han ganado ningún partido, lo mismo que las cadetes del Sporting Santo Domingo B en la Liga Plata. Y dos triunfos han logrado en la primera vuelta las infantiles del Hospital Latorre Sporting C. También jugarán partidos oficiales en Soria este fin de semana los benjamines del Sporting Río Duero -sumaron su primera victoria el pasado sábado ante el Club Voleibol Burgos- y tres de las escuadras del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino. El Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C de la Liga Oro se miden este viernes al Río Duero y el Sporting Santo Domingo D de la Liga Plata recibirá el domingo al Agustinas de Valladolid.