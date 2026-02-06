Soria, parada clave para el duatlón nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La ciudad de Soria acoge este domingo una nueva edición de su duatlón. Y lo hace poniendo en juego 25 plazas para el Campeonato de España de Duatlón, que se celebrará el 28 de febrero en Cáceres. Se trata del segundo y último clasificatorio después del disputado el pasado fin de semana en Águilas (Murcia), tornándose en una cita clave para los deportistas que aspiran a meterse en la élite nacional. La prueba mantiene el trazado y horarios del curso pasado, aunque la lluvia y el viento amenazan con convertirla en una cita aún más exigente si cabe, en la que también habrá una prueba de promoción y un campeonato de Castilla y León juvenil, para congregar a un total de algo más de 250 deportistas.

Lo que está asegurado es el nivel competitivo y la emoción. No obstante, los amantes del deporte que se acerquen a las pistas de atletismo de Los Pajaritos o aledaños para seguir el desarrollo de la prueba, encontrarán un ritmo de prueba trepidante, al disputarse en distancia sprint, con tan solo 5 kilómetros iniciales de carrera a pie en dos vueltas, 20 kilómetros de ciclismo en dos giros y un último parcial a pie de 2,5 kilómetros con salida y meta en las pistas de atletismo. Además, cabe destacar que el hecho de haber 25 plazas como premio, implica que los deportistas esprinten y peleen por cada posición, ya que en la mayoría de ocasiones no saben si la pelea que están llevando a cabo por superar a otro duatleta puede tener la recompensa deseada.

La cita soriana es de sobra conocida por su dureza, tanto por los repechos, cortos pero intensos que salpimentan el recorrido, como por el nivel de los corredores inscritos en la salida. Si la carrera a pie tiene su miga, el sector ciclista puede marcar diferencias, con un recorrido rompepiernas en el que este año, el viento puede convertirse en juez de la prueba.

A las 10.30 horas tendrá lugar la salida de la élite masculina. Para evaluar el nivel de los deportistas, basta con un repaso a los diez primeros dorsales del centenar de corredores que tomarán la salida. Así, con el dorsal número uno correrá Javier Martín, campeón de España y del Mundo en 2024. A continuación estará Jarno Pousada, también deportista con experiencia internacional. Le seguirá el flamante campeón del curso pasado, Andrés Hilario. Daniel Martínez, Alfonso Izquierdo y Paco Martí (dorsal ocho), serán los representantes del conjunto local en este listado, el Deporama Triatlón Soriano (15 en total). Continuando con el número seis, estará Carles Blanco y Pedro Liste con el siete. Cierran los diez primeros dorsales un habitual de la prueba como Urko Herrán (campeón de España en Soria 2020) y Albert Solé.

Tan solo cinco minutos después, de la puesta en marcha de la prueba masculina, llegará el turno para la élite femenina, es decir, a las 10.35 horas de la mañana del domingo. En este caso, serán 43 las deportistas que tomarán parte en la prueba. El dorsal número uno será para la cuellarana del Deporama Triatlón Soriano Marina Muñoz, internacional con varias medallas de relumbrón. Le sigue en el listado su compañera de equipo María Barceló. Sue Castelló, con el dorsal ocho, será la tercera deportista del Deporama entre los diez primeros dorsales. Con el tres, correrá Andrea Trigo, considerada en muchos medios de comunicación como mejor duatleta asturiana; Ane Gurtubay, Eva María Sánchez y las hermanas María y Julia Tenorio, continúan la lista por orden. Ya con el dorsal número nueve partirá Lucía Castelló y con el diez, Lucía Gracia.

No hay que olvidar que a las 12.15 horas saldrá la prueba juvenil, donde la cantera de Castilla y León se juega el preciado campeonato de la modalidad. El salmantino Pablo Herrero y la internacional vallisoletana Alba Núñez, fueron los ganadores del año pasado.

Cinco minutos más tarde se efectuará la salida de promoción, en este caso, para cualquier deportista que quisiera participar y no hubiera logrado entrar en el clasificatorio o bien prefiera competir a otro nivel. Además, se pondrán en juego puntos para el ranking regional de categorías de veteranos III y IV.

Estas dos categorías tendrán en conjunto más de un centenar de corredores en la inscripción y recorrerán 3 kilómetros a pie, 10 kilómetros de ciclismo y 1,5 kilómetros de carrera a pie.