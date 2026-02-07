Almazán y Numancia B quieren seguir ganando

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Tercera Federación navega por la jornada 21 y tanto Almazán como Numancia B tiene dos partidos de máxima exigencia en sus enfrentamientos ante Palencia CF y Mirándés B. Los adnamantinos reciben a uno de los gallitos del Grupo VIII como es el equipo palentino con la intención de reencontrarse con la victoria en La Arboleda. Los numantinos visitan al filial mirandesista con el reto de seguir sumando para continuar fuera de los puestos de descensos directo.

El Almazán se encuentra instalado en la zona media de la clasificación, en una zona tranquila lejos de la zona de descenso, pero también a mucha distancia de las posiciones de play off. El objetivo de los de la villa es estar lo más arriba posible en la tabla y tras ganar en Becerril el objetivos es ahora reencontrarse con el triunfo en casa.

El partido del domingo, a partir de las 17.00 horas, ante el Palencia CF en el feudo adnamantino es complicado ya que enfrente estará un conjunto que pelea por lograr el ascenso directo a la finalización de la temporada. Este Palencia CF tiene un gran potencial ofensivo y con 32 goles es el conjunto más realizador del grupo. Una prueba de fuego para los de Pablo Ayuso en el intento de volver a ganar como local después de muchas semanas de sequía.

El último triunfo del Almazán en La Arboleda fue hace más de tres meses cuando se impuso por la mínima al Guijuelo. Mucho tiempo de espera de la paciente afición blanquiazul que en este tiempo ha visto como los suyos no han podido ante rivales como Colegios Diocesanos, Palencia Cristo Atlético, Atlético Tordesillas y Virgen del Camino. Los de Pablo Ayuso no quieren alargar la espera para seguir escalando peldaños en la clasificación.

El sábado, desde las 16.00 horas, será el turno de un Numancia B al alza e ilusionado después de ganar el pasado fin de semana al Cristo Atlético. Tres puntos que han permitido al filial salir de la zona de descenso directo y a los que quiere dar continuidad en Miranda de Ebro. Será un duelo entre filiales en el que los de Fredi Vera quieren alcanzar los 19 puntos para seguir creciendo en la clasificación.

El Mirandés B será un buen examen para los numantinos ya que los de Anduva están en la zona alta de la tabla con el objetivo de clasificarse para el pay off de ascenso. Un test para este Numancia B que desde la llegada de Fredy Vera al banquillo está describiendo una trayectoria ascendente.