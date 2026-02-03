El Almazán busca campo para entrenar ante el delicado estado del césped de La Arboleda

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Deportiva Almazán tiene un serio problema con el delicado estado del césped de La Arboleda a consecuencia de las últimas lluvias y de la nieve y desde el club se está buscando un campo para poder entrenar a lo largo de la semana. La semana pasada el equipo se vio obligado a ejercitarse bajo techo en el pabellón y ahora se quiere una alternativa de cara a una jornada en la que los adnamantinos reciben al líder Palencia.

"No queremos destrozar el campo de La Arboleda con los entrenamientos ya que ahora tenemos dos partidos seguidos en casa ante Palencia y Mirandés B", indicaban tanto el presidente de la entidad, Héctor Lapeña, como el entrenador Pablo Ayuso. El deseado campo de hierba artificial que se está construyendo en Almazán pondría fin a esta dificultad para entrenar, aunque la instalación no estará operativa hasta la próxima temporada.

El Almazán lograba el pasado domingo una "victoria muy importante" en Becerril para poner fin a su mala racha de resultados. Tres puntos para afrontar con ambición el choque de este domingo, desde las 17.00 horas, ante el Palencia. "Es un gran equipo, pero no tenemos complejos de jugar ante el líder", comentaba Ayuso. El míster no esconde la dificultad de superar a los palentinos, "aunque este tipo de partidos ante los rivales de arriba se nos dan bien". Ayuso recordaba que ya fueron capaces de ganar en la villa al Guijuelo y de empatar ante el Atlético Tordesillas.

Precisamente, el triunfo ante el Guijuelo ha sido el último del Almazán en casa y ya han pasado más de tres meses. "Le debemos una victoria a La Arboleda", señalaba Ayuso. El conjunto blanquiazul está instalado en la zona media de la tabla, lejos de la promoción de ascenso y con el suficiente colchón para no pasar apuros a la hora de lograr la permanencia. Respecto a los objetivos en estos meses que restan de competición, Ayuso reconocía que "tenemos que pensar en los puntos que dan la tranquilidad porque la zona alta está demasiado lejana".

Dos bajas y una alta en enero

Ibra e Íñigo Miranda han dejado de pertenecer al Almazán, que en este mercado de invierno se ha reforzado con el ex numantino Yago Mata. Ibra recibía la carta de libertad para fichar por el Villafranca de Extremadura e Íñigo Miranda se recupera de una lesión de pubis con la idea de volver a jugar en otro equipo. Yago Mata reforzará el centro del campo de Ayuso.