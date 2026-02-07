El Grupo Herce Soria recibe a Teruel para consolidar la segunda plaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria recibe desde las 19.30 horas de este sábado a Pamesa Teruel con el objetivo de seguir con su racha victoriosa para consolidarse en la segunda posición de la Superliga. Los celestes no quieren perder la estela del líder Guaguas Las Palmas en un mes de febrero en el que la Copa del Rey centrará todo el protagonismo.

El inicio de año no fue positivo para un Grupo Herce que perdía en la cancha de Manacor en el que seguramente haya sido su peor encuentro en lo que va de temporada. Un golpe del que los chicos de Alberto Toribio se supieron recuperar al vencer con solvencia a Conqueridor Valencia, Unicaja Almería y SPSP Tarragona.

En medio de estos partidos ligueros, el Grupo Herce salió reforzado del enfrentamiento ante Piacenza en los octavos de la Copa CEV. A pesar de las dos derrotas, los sorianos plantaron cara a los italianos en un mes de enero frenético en el que el descanso ha sido mínimo.

Febrero arrancaba con una cómoda victoria ante el colista Tarragona y ahora llega a Los Pajaritos un peleón Pamesa Teruel que a buen seguro que exigirá más que los tarraconenses. El choque ante los aragoneses no invita a ningún tipo de confianza y el Grupo Herce sabe que no se puede relajar en búsqueda de un nuevo triunfo.

Los de Toribio sólo han perdido dos encuentros en lo que va de curso, ante Benidorm en Los Pajaritos y en Manacor, y antes de la aventura de la Copa del Rey tendrá otros dos escollos como son Voleibol Leganés y San Roque. Sin lugar a dudas un buen rodaje para preparar su participación copera. Grupo Herce se medirá a Cisneros La Laguna en los cuartos de final y ante Guaguas Las Palmas no se vería las caras hasta una hipotética final.