Toribio no se fía de Teruel: "Un equipo hecho para estar arriba"

El Grupo Herce Soria recibe el sábado a partir de las 19.30 horas a Pamesa Teruel y Alberto Toribio, a pesar de la diferencias de puntos en la clasificación, no se fía de los aragoneses de cara a un partido que considera «exigente». El entrenador de los celestes no quiere oír hablar de la Copa del Rey de finales de este mes y todos sus esfuerzos se centran en «jugar mejor» para continuar con la racha de victorias.

Más de diez puntos de distancia con Pamesa Teruel pueden hacer pensar que el choque de esta jornada decimoquinta de la Superliga va a ser un trámite para el Grupo Herce. Nada más lejos del sentir del equipo, en especial para un Toribio que avisaba que «Teruel tiene una plantilla importante y va a ser un rival difícil de batir. Un conjunto hecho para estar arriba».

Sin confianzas en una escuadra soriana que tras las apreturas del calendario debido a la competición europea tiene una semana tranquila. «Nos viene especialmente bien esta etapa con dos enfrentamientos en casa y con un viaje cómodo a Leganés», explicaba el preparador vallisoletano. Toribio ve a un Grupo Herce al alza tras el traspié sufrido en la primera jornada de 2026. «Tras la derrota en Manacor el equipo ha cogido un tono positivo».

Aunque la clasificación del Grupo Herce entre los cuatro primeros la tiene más que encarrilada, el pucelano quiere ir paso a paso al afirmar que «la victoria ante Teruel es vital para cumplir con el objetivo de estar entre los cuatro primeros». Los celestes son segundos en la tabla con un colchón muy jugoso de trece puntos sobre el quinto clasificado, que precisamente es Pamesa Teruel.

En el horizonte está la Copa del Rey de finales de este mes en Valencia, un torneo «importante de la temporada», pero que de momento tiene aparcado Toribio. «Ahora en lo que debemos centrarnos es en mejorar», señalaba.

El técnico se refería al estado físico de su plantilla y ahí se detenía en Viktor Lindberg, que se está recuperando de una gripe que tuvo la temporada pasada. «Está mejor». Otro nombre propio que aparecía en la rueda de prensa era el del líbero Masiá. «El nivel de confianza con él es enorme. Estoy contento con su mejora y con su evolución».

Por último, Toribio valoraba la motivación de Omar Hoyos que el sábado se medirá contra su ex equipo. «Lo vi más motivado en la primera vuelta, aunque el sábado seguro que se dejará notar sobre la cancha de Los Pajaritos».