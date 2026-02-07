El San José no tiene piedad del Venta de Baños al que golea por 8-0

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con un espectacular 8-0 dio buena cuenta el San José del Venta de Baños en la jornada 18 de la Primera Regional de Aficionados que se disputaba en el campo del San Andrés al estar anegado por las intensas lluvias San Juan de Garray. Una goleada histórica por parte de un equipo colegial que no encontró rival y que con 34 puntos en el casillero se coloca a cinco del ascenso directo.

El equipo de Carlos Carramiñana dominó el partido de principio a fin ante una escuadra palentina incapaz incluso de cruzar el medio campo. Edipo marcaba tres goles y se llevaba a su casa el balón del partido.

El delantero dominicano, que por su calidad debe marcar direncias en esta categoría, abría el marcador al cuarto de hora con el 1-0, Juanjo, Kike y de nuevo Edipo ponían tierra de por medio en una primera parte que sentenciaba el choque. Cuatro en los primeros 45 minutos y otros cuatro goles en la reanudación. Edipo hacía el 5-0 y Diego, Gonchi y Carri se unían al festival del San José.

Carlos Carramiñana y sus chicos están describiendo una trayectoria ascendente en lo que va de 2026 y sueñan despiertos en una temporada en la que el ascenso a Tercera Federación no es ni mucho menos un imposible. Doce goles en los dos últimos partidos es el balance de un equipo buen dirigido desde los despachos y desde el banquillo.