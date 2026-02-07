El Balonmano Soria logra una victoria vital para la permanencia con un gol de Miguel Campos sobre la bocina

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria de Oriol Castellarnau sumaba ante Benidorm dos puntos de oro en su lucha por la permanencia en División Honor Plata y lo hacía con un gol sobre la bocina de Miguel Campos, que con el tiempo cumplido transformaba un golpe franco para dejar el marcador en 23-22. Sin lugar a dudas, una importante inyección de alegría para un equipo soriano necesitado de buenas noticias.

Igualdad en el marcador durante todo el encuentro y un Balonmano Soria muy serio en su juego que nada tenía que ver con el de hace una semana en Santander. Notable actuación de los amarillos en defensa ante uno de los conjuntos de la zona alta de la clasificación y buen tono en ataque para resolverse todo cuando ya no quedaba tiempo para más.

Miguel Campos había puesto el 22-21 cuando quedaba poco más de un minuto para el final. Igualaba Benidorm y a BM Soria le quedaban 16 segundos para llevarse el triunfo del San Andrés. Buena defensa de los visitantes y golpe franco que ejecutaba Miguel Campos para poner el definitivo 23-22 ante el delirio de jugadores, técnicos y aficionados del conjunto amarillo.

El Balonmano Soria alcanza los 12 puntos y da un paso de gigante hacia la permanencia poniendo fin a una racha de cuatro derrotas seguidas. Los sorianos estrenan su casillero de triunfo en 2026.

Tras el compromiso ante Benidorm, los amarillos afrontarán una salida de gran dificultad a Galicia para medirse al Attica 21 Hotels OAR Coruña, un rival que ha configurado una plantilla competitiva y está firmando una temporada brillante, convirtiendo su pista en uno de los escenarios más difíciles del campeonato. Por último, el mes se cerrará, nuevamente en el San Andrés, con la visita del BM Proin Sevilla, actual líder de la competición, en un duelo que pondrá a prueba la solidez, el trabajo colectivo y la capacidad competitiva de Balonmano Soria ante uno de los rivales más en forma que aspira al ascenso.

El mes de marzo se abrirá con dos compromisos vitales para la permanencia con la visita a la pista del Contazara Zaragoza y el partido en el que el BM Soria recibirá al colista Alcobendas. La salvación se podrá en juego en un mes de marzo que continuará con el enfrentamiento en Pamplona ante Anaitasuna y la visita a Soria de Puerto Sagunto. La competición descansará el penúltimo mes de marzo.