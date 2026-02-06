Preocupación en el Balonmano Soria: "Nos están pesando las derrotas"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria perdía el pasado fin de semana en Santander para caer a los puestos de descenso y ya son cuatro las derrotas seguidas que empiezan a preocupar en el seno del equipo, tal y como reconocía el entrenador Oriol Castellarnau: "Nos están pesando las derrotas y nos están afectando más de la cuenta". Este sábado, a partir de las 18.00 horas en el San Andrés, reciben a Benidorm con la clara intención poner fin a una mala racha que se prolonga desde el último encuentro del año pasado ante Alicante.

Castellarnau comenzaba su comparecencia de prensa analizando la contundente derrota de la pasada jornada en la cancha de Sinfín e indicaba que "no fue nuestro mejor partido. Nuestro partido fue un desastre y no es la imagen que queremos dar". El técnico quiere que este bajón en el juego en Santander sea un paréntesis ya que el BM Soria, a pesar de perder, estaba creciendo en su rendimiento.

La primera oportunidad para volver a ser un verdadero equipo la tienen este sábado ante Benidorm y Oriol confía al cien por cien en mejorar el nivel de exigencia. "Tengo la seguridad de que vamos a volver a crecer y a ser competitivos ante nuestra afición". El preparador catalán sabe de las fortalezas como local, aunque no entiende las enormes diferencias de jugar en Soria a cuando lo hacen como visitantes.

Preocupación y al mismo tiempo optimismo al echar un vistazo a la clasificación. "Estamos a una victoria, a dos puntos de salvarnos. Nunca el Balonmano Soria había estado tan cerca de conseguir la permanencia".

Unai Osa

El lateral Unai Osa reconocía que "fue una derrota dura en Santander, aunque se centra ya en el futuro y lo más próximo es el choque de este fin de semana. "En casa claro que podemos ganar a un equipo de la zona alta como Benidorm. Con la fuerza que nos da nuestra afición estaremos más cerca de conseguir la victoria".