El Grupo Herce no da opciones a Teruel con los pelotazos de Moreno

Juan Pablo Moreno hizo añicos la recepción de Pamesa Teruel en un tercer set en el que el saque del colombiano fue demoledor para cerrar el partido. Siete puntos seguidos con Moreno en la línea de fondo e impotencia de un equipo aragonés que había mantenido el tipo en los dos primeros parciales. Entre el Grupo Herce Soria y Teruel hay muchas diferencias a favor de los primeros y quedaron patentes en la pista de Los Pajaritos, que en ningún momento vio peligrar la victoria de los suyos. 25-20, 25-19 y 25-16 fueron los guarismos del solvente triunfo soriano.

Pamesa Teruel realizó un importante ejercicio defensivo en la primera de las mangas, aunque daba la sensación que Grupo Herce marcaba las diferencias cuando pisaba un poco el acelerador. El control era de los sorianos, que con un bloqueo del ex turolense Hoyos se llevaban el primer set por 25-20.

El segundo de los juegos tuvo un guión muy parecido al primero, con un equipo visitante con una gran actitud, pero que veía como la calidad celeste abría brecha en el marcador. Un bloqueo de Mimoun cerraba el set 25-19 y dejaba la tarde encarrilada para los de Alberto Toribio.

Ya en el tercer set Grupo Herce siguió a lo suyo y Teruel se desinflaba. Con 18-16 se ponía Moreno en la línea de saque y era el principio del fin para los aragoneses. La recepción naranja no podía frenar al opuesto, que a base de zambombazos sacaba de la cancha a su rival.