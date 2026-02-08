El Almazán golea al líder en una gran primera parte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La SD Almazán goleó al Palencia CF, que llegaba líder a La Arboleda y se marchaba con un 3-1 que le relega a la segunda posición. Una gran primera parte adnamantina con el doblete de Dani Martínez y el gol de Santa para llegar al descanso con un espectacular 3-0.

Los de Pablo Ayuso habían bordado su juego ante un conjunto palentino que estaba noqueado y que vivía en La Arboleda la que tal vez es su peor tarde en esta temporada.

Vallecillo recortaba distancias en el minuto 71, pero para entonces los tres puntos ya estaban en el casillero de los locales. El Almazán se reencuentra con la victoria en casa y encadena dos triunfos seguidos.