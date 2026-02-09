San Esteban acogerá el 26 de marzo la II Carrera Solidaria Desafío Ribera 2026 para luchar contra el cáncer infantil

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz volverá a volcarse con la solidaridad el próximo 26 de marzo con la celebración de la II Carrera Solidaria Desafío Ribera 2026, una iniciativa conjunta de varios centros educativos de la localidad que este año destinará su recaudación a la lucha contra el cáncer infantil a través de la asociación PYFANO.

La jornada comenzará a las 09:30 horas con la carrera infantil, en la que participarán el CEIP Virgen del Rivero y la Escuela de Educación Infantil La Alameda. A las 10:30 horas tendrá lugar la carrera absoluta, abierta a toda la ciudadanía, en la que tomarán parte el IES La Rambla y el CEPA Doña Jimena, además de cualquier persona que desee sumarse al recorrido solidario de 3,5 kilómetros.

La inscripción tiene un coste simbólico de 2 euros, que puede realizarse mediante dorsal activo o dorsal 0, pensado para quienes quieran colaborar sin participar en la carrera. Las inscripciones se gestionan desde la secretaría del IES La Rambla y la organización recuerda que las camisetas conmemorativas solo podrán reservarse hasta el 13 de febrero.

El evento, que ya en su primera edición logró una notable participación, busca consolidarse como una cita anual que combina deporte, convivencia y compromiso social. Los centros educativos implicados destacan la importancia de sensibilizar a los más jóvenes sobre la solidaridad y el apoyo a las familias afectadas por el cáncer infantil, al tiempo que se fomenta la actividad física y la vida saludable.