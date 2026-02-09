Los volantistas sorianos logran una docena de medallas en el Máster Nacional Senior de Galicia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana la localidad coruñesa de Cedeira acogía la segunda parada del Circuito Nacional Senior de esta temporada con una nutrida presencia de jugadores sorianos, con cuatro jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 y otros dos jugadores de la AD89 de El Burgo de Osma.

Los resultados obtenidos por el grupo superaron la previsión inicial logrado cinco triunfos, tres subcampeonatos y otras cuatro medallas de bronce.

Por encima de todos ellos destacaron David Hernansanz y José Carlos Pérez, del Club Bádminton Soria-CS24 quienes se hicieron cada uno con dos títulos obteniendo José Carlos, además, un subcampeonato.

David Hernansanz cuajó una excelente competición alzándose con el título en individual, donde partía como primer favorito y en la modalidad de doble masculino que, pese a no contar con su pareja habitual, se compenetró sin problemas con el orensano Roberto Iglesias.

En similar situación se encontraba José Carlos Pérez ya que sus habituales parejas tampoco pudieron participar. Pese a ello se hizo con el oro en ambas modalidades de dobles, en los masculinos junto al jugador del Club Bádminton Estella Francisco Javier Baquedano y la andaluza Ana Crespo. Redondeó un gran fin de semana logrando el subcampeonato en el cuadro de individual de su categoría.

El quinto oro lo logró la pareja de doble masculino formada por Manuel Acero y Santiago Martínez quienes encadenan tres Másters nacionales consecutivos haciéndose con el oro. Además, ambos lograron la medalla de bronce en doble mixto junto a la riojana Nieves Lardero y Patricia Sánchez, del Club Bádminton Leganés. Santiago Martínez completaría un gran campeonato con el segundo puesto en su individual.

La cosecha de medallas de los jugadores de la AD89 de El Burgo de Osma obtuvieron medalla en las dos modalidades en las que participaban. Sergio Latorre y Cristina Puebla haciendo pareja se alzaron con el subcampeonato en el doble mixto de su categoría obteniendo ambos el bronce en sus respectivos dobles junto al vizcaíno Jon Hernández y la leonesa Beatriz García, respectivamente.

Estos excelentes resultados los mantienen en las posiciones altas del ranking nacional y les acerca a su objetivo de poder obtener el billete para disputar el Campeonato de Europa de Italia.

Además, parte de la cantera viajó hasta la localidad navarra de Estella donde, durante la jornada del sábado, se disputó una prueba valedera para el ranking nacional.

Sobresalió la actuación de Daniel Marín quien logró la medalla de oro en el cuadro de doble masculino y el subcampeonato en la modalidad de individual.